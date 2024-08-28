Восстановление и расширение, или попросту, Undertanding и разработка существующей инфраструктуры. - Большое предприятие: Зальцбургский фестиваль, углубление в горы

Салzburgское мероприятие расширяет свою площадь на 10 000 квадратных метров в ближайшие годы, увеличивая свой размер более чем на четверть. Проект по ремонту и расширению, который оценивается в примерно 400 миллионов евро к 2031 году, начнется в начале сентября, сразу после музыкального и театрального события этого года.

Чтобы освободить место, среди прочего, Моншберг будет еще больше прорыт, как сообщил Лукас Крепаз, коммерческий директор мероприятия, немецкому агентству печати.

В настоящее время сценические площадки и сооружения расположены на и внутри этой горы. Например, Фельзенрайтшюле, которое в прошлых веках использовалось как карьер и для выступлений животных, теперь служит сценой для опер и концертов.

Сценические площадки «на пределе» из-за изменения климата

Зал для постройки сценических декораций планируется построить в Моншберге начиная с 2026 года. Если бы он был построен дальше на зеленом поле, это привело бы к уплотнению почвы и экологически вредным грузоперевозкам, считает Крепаз. В рамках проекта по расширению также будет создано пространство для недостающих репетиционных залов и мастерских.

Первоочередной задачей, однако, является строительство visitor center и новой системы охлаждения для поддержания комфортной температуры во время выступлений. «Из-за изменения климата и очевидного увеличения дней с экстремальной жарой мы уже достигли нашего предела», - говорит Крепаз.

Кроме того, Большой Фестивальный Зал будет обновлен, а устаревшая техника мероприятий будет модернизирована. Временные заменяющие сцены все еще подбираются.

От 263 до 400 миллионов

Проект финансируется городом и землей Зальцбурга, а также из федерального бюджета Австрии.

По расчетам Палат торговли, Салzburgское мероприятие ежегодно приносит добавленную стоимость в размере 250 миллионов евро в Австрии. Налоги и сборы составляют 96 миллионов евро. «Инвестиция окупилась в течение пяти лет», - говорит Крепаз.

Изначально ожидались затраты около 263 миллионов евро, но из-за инфляции они увеличились до 400 миллионов евро - и это еще не все. С 2031 года запланированы ремонтные работы в Фельзенрайтшюле и Доме Моцарта, но точной оценки затрат на это пока нет.

Расширение Салzburgского мероприятия включает в себя планы по строительству зала для постройки сценических декораций внутри Моншберга, чтобы предотвратить уплотнение почвы и экологически вредные грузоперевозки. В рамках проекта историческая сценическая площадка Фельзенрайтшюле будет отремонтирована.

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