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Большое число доководов выражают недовольство соглашением MSC

4 сентября Экологическая-Зеленая партия в конечном итоге поддерживает интеграцию MSC вENTITY HHLA в портовые логистические операции в Куршевальде. Работники порта планируют провести еще одну демонстрацию, чтобы выразить свое недовольство.

 and  Wendy Allen
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- Большое число доководов выражают недовольство соглашением MSC

Всего несколько дней назад, перед решающим голосованием в парламенте Гамбурга о присоединении судоходной компании MSC к компании Hafenlogistik HHLA, большие группы докеров вышли на улицы с протестами. Оценки говорят о сотнях, а возможно и более тысяче участников протеста. Акция началась у причалов, прошла мимо ратуши и закончилась у штаб-квартиры HHLA в Hafencity. Сперва полиция не назвала точного числа участников.

Протестующие были в оранжевых и желтых жилетах высокой видимости и держали плакаты с надписью 'Стоп' и 'Сделка MSC'. Также были видны флаги и лозунги от левых экстремистских организаций, таких как DKP или MLPD, и от анархистов. Кричалки звучали на улицах, например, "Наш порт, наш город, пусть сделка MSC провалится!" и "Да здравствует международная солидарность!". Некоторые демонстранты были в палестинских кевларах, а другие держали плакаты с надписью "Свободу Палестине!". Полиция в защитном снаряжении наблюдала за мирным протестом, который, несмотря на незначительные заторы в движении, оставался организованным.

MSC получит 49,9% HHLA

Красно-зеленый сенат Гамбурга хочет привлечь Mediterranean Shipping Company (MSC) для укрепления стабильности Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) и обработки контейнеров. Город сохранит 50,1% акций, а MSC получит 49,9%. Ранее город владел примерно 70% акций, а остальное было в свободном обращении.

В обмен MSC планирует увеличить объем грузов на терминалах HHLA до одного миллиона стандартных контейнеров в год к 2031 году. Швейцарская судоходная компания также планирует создать новый немецкий штаб в Гамбурге и вложить дополнительные 450 миллионов евро в уставный капитал HHLA вместе с городом.

Одобрение было давно ожидаемо

Изначально сделка была запланирована на утверждение во время последней парламентской сессии перед летними каникулами, но была отложена из-за отказа оппозиции..Finalное голосование теперь назначено на 4 сентября, первую сессию после летних каникул. С учетом двух третей большинства, которое имеет красно-зеленая коалиция в парламенте, решение, соответствующее желаниям Сената, очень вероятно.

Однако возражения против сделки возникли у Verdi и докеров, которые считают ее потенциальной угрозой занятости не только в HHLA, но и в других компаниях порта, таких как General Port Operation (GHB) и операции крепления. Они утверждают, что MSC получит обширные права вето. Эксперты также выразили обеспокоенность сделкой, назвав ее 'исторической ошибкой'.

Сопротивление также среди красных и зеленых

В последнее время сопротивление возникло даже внутри красно-зеленого сообщества. В открытом письме социал-демократы из форума 'Демократическая левая для 21 века' (DL21) призвали депутатов-социал-демократов проголосовать против сделки в парламенте. Государственная ассоциация 'Молодых зеленых' также выступает против вступления MSC. Беркай Гюр, спикер 'Молодых зеленых', сказал немецкому пресс-агентству, что успех отдельной компании не имеет значения для процветания городского общества. Единственной целью MSC является увеличение зарплат руководителей, расширение глобального присутствия и увеличение личного богатства.

"Инициатива социал-демократов 'За HHLA в общественной собственности' написала в открытом письме: 'Мировой опыт - больницы, энергоснабжение, общественный транспорт или подобное - показывает: приватизация общественной инфраструктуры усиливает частные монополии, устойчиво обременяет общественные финансы и приводит к ухудшению условий для работников и всего населения'. Порт, будучи частью инфраструктуры, должен находиться под демократическим контролем и служить экономическим интересам всех.

Во время протеста среди демонстрантов были видны плакаты и баннеры от левых экстремистских организаций, таких как DKP.

Противники вступления MSC в HHLA, в том числе Verdi и DKP, утверждают, что сделка даст MSC обширные права вето.

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