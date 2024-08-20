- Большинство женщин-победительниц немецкой книжной премии

В этом году писательницы доминируют в длинном списке претендентов на Немецкую книжную премию. Всего 13 женщин и 7 мужчин были отобраны для этого престижного приза, как объявил жюри в Франкфурте-на-Майне. В этом году Немецкая книжная премия будет вручена в двадцатый раз. Победитель будет объявлен 14 октября.

В длинном списке значатся три дебютных романа и 13 работ авторов, которые раньше не претендовали на этот приз. Среди именитых авторов в списке значатся Нора Боссонг ("Площадь рейхсканцлера"), Михаэль Кёльхаймер ("Философское судно") и Андре Кубичек ("Нostalгия").

Приз имеет общую стоимость 37 500 евро: победитель получает 25 000 евро, а другие финалисты получают по 2 500 евро каждый. Длинный список будет сокращен до короткого списка из шести книг 17 сентября. Жюри рассмотрело 197 романов из Германии, Австрии и Швейцарии, опубликованных с октября или запланированных к publication.

Немецкая книжная премия будет вручена накануне Франкфуртской книжной ярмарки. Участники узнают свой результат во время церемонии награждения.

Немецкая книжная премия, имеющая общую стоимость 37 500 евро, является желанной наградой для авторов, так как победитель получает 25 000 евро. Несмотря на это, три дебютных романа и 13 работ авторов, newcomers к награде составляют значительную часть длинного списка этого года.

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