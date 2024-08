- Большинство женщин-авторов удостоены награды "Германская книга"

В этом году женщины доминируют в длинном списке претендентов на Немецкую Книжную премию. Тринадцать женщин и семь мужчин были отобраны для престижной награды. Список содержит работы, которые "актуальны" и "показывают мир таким, какой он есть, и таким, каким он мог бы быть", как заявила председатель жюри Наташа Френдель в Франкфурте-на-Майне.

В длинном списке есть три дебютных романа и тринадцать книг авторов, которых раньше не признавали за эту премию. Среди заметных авторов в списке - Нора Боссонг, Михаэль Кёльхаймер, Андре Кубичек, Клеменс Майер и Стефани Сарнагель.

Ошеломленные, спорили, смеялись

Немецкая Книжная премия вручается в 20-й раз в этом году. Жюри рассмотрело 197 романов из Германии, Австрии и Швейцарии, которые были опубликованы или будут опубликованы с октября.

После своего "путешествия по немецкоязычной литературе 2024 года" жюри выбрало книги, которые "по-прежнему излучают очарование рассказа", как описала Френдель. "Мы были ошеломлены, спорили и смеялись".

Моменты сюрреалистической свободы

Многие из номинированных работ - автофикциональные тексты, которые "поражают моментами сюрреалистической свободы", как заявила Френдель. Примеры - "Иowa" Стефани Сарнагель, "Нostalгия" Андре Кубичека и "Из-за него" Зоры дель Буно. Эти работы рассказывают истории о путешествии в США, смерти матери в поздней ДДР или автомобильной аварии в Швейцарии, но также показывают, "что литература может сделать больше, чем автобиографический реализм", сказала председатель жюри.

Многие авторы обращаются к темам одиночества, насилия и потери. Однако, несмотря на их "неприкрашенные" представления, эти работы также являются "поэтическими актами самопознания", сказала Френдель.

Рут-Мариа Томас discusses sexual violence in "The Most Beautiful Version". Daniela Krien's "My Third Life" is about a mother who loses a child in an accident. Dana von Suffrin shares the story of losing her father in "Start Over." Iris Wolff's "Clearings" depicts the dissolution of a childhood friendship. Timon Karl Kaleyta's "Healing" takes place in a sanatorium.

Предупреждение из темных глубин диктатуры

Многие из номинированных работ обращаются к историко-политическим темам, которые, по мнению жюри, "светят на приближающиеся тени диктатуры для настоящего или переносят нас в забытые уголки мировой истории, как в зеркальную комнату".

Нора Боссонг's "Reichskanzlerplatz" revolves around Magda Goebbels. Ulla Lenze's "Well-being" explores the occultism of the 1920s. Ronya Othmann's "Seventy-Four" explores the genocide of the Yazidis. Michael Köhlmeier's "The Philosophers' Ship" is set during the Stalin era. Markus Thielemann's "Thunder Rolls from the North" tackles a nearly forgotten concentration camp, among other topics.

Вопросы о самом акте рассказывания историй

Жюри было "заинтриговано" работами, которые "исследуют сам акт рассказывания историй". Они делают это, например, исследуя "пределы уникального цифрового языка между текстовыми блоками", как сообщила Френдель. Примечательный пример - "Кроличий проза" Марин Камес, которая начинается неловко, но набирает свой собственный темп. Также упоминается "Привет, доброе утро, как дела?" Мартины Хэфтер, содержащая части оскорбительных текстовых сообщений от мужчин.

Значительно, что во многих из этих двадцати романов происходят автомобильные аварии, и в более чем одной книге люди путешествуют во времени. В "Антихристе" Митху Саньял, например, история возвращается к индийскому движению за независимость. В "Пассажире" Франца Фридриха люди из прошлого переносятся в будущее санаторий. Это "философские зеркала возможностей изменить ход истории", сказала Френдель.

Три триумфа на первомAttempt

Трое авторов попали в длинный список со своими дебютными работами: Дорис Вирт с "Найди меня", опубликованным небольшим издательством Geparden-Verlag, которое никогда не было номинировано, Макс Оравин с "Тони & Тони", любовной историей, происходящей в неспокойном мире художников в Вене, и уже упомянутая Рут-Мариа Томас.

Социальные утопии на фоне провалившегося ДДР также играют значительную роль. Среди самых заметных восточногерманских голосов - Клеменс Майер, номинированный с "Проекторами" - далек от новичка.

До конца ждать

Приз имеет общую стоимость 37 500 евро: победитель получает 25 000 евро, а другие авторы из короткого списка получают по 2 500 евро каждый. 17 сентября длинный список будет сокращен до короткого списка из шести названий.

Победитель будет определен 14 октября. Немецкая Книжная премия будет вручена накануне Франкфуртской книжной ярмарки. Авторы не узнают, кто победил, до вечера церемонии награждения.

