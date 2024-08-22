Большинство в Тюрингии и Саксонии теперь зависит только от BSW, за исключением AfD.

Через десять дней в Саксонии и Тюрингии будут избраны новые ландтаги. Недавние опросы свидетельствуют о сложных процессах формирования правительств в обоих землях. В Дрездене действующая коалиция больше не имеет большинства. В Эрфурте это может привести к повторению большинства правительства через пять лет. BSW играет значительную роль.

За десять дней до выборов в ландтаг Саксонии по опросу ARD предвыборного исследования CDU и AfD идут ноздря в ноздрю. Христианско-демократический союз, возглавляемый премьер-министром Михаэлем Креtschmerом, получит 31% и останется самой сильной силой, лишь немного опередив AfD с кандидатом в лидеры Йоргом Урбаном (30%). Альянс, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт (BSW), следует за ним с 14%, затем Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) с 7% и Зеленые с 6%. "Левые" не будут представлены в ландтаге Саксонии с 4%.

Другие партии в совокупности составляют 8% по опросу, в том числе FDP и Свободные избиратели. Все партии, которые получают хотя бы 3% в опросе, перечислены индивидуально, как объявлено ответственным WDR.

По данным опроса, действующая правительственная коалиция CDU, SPD и Зеленых больше не будет иметь большинства в ландтаге Саксонии. Креtschmer хочет продолжить без Зеленых в будущем. Сотрудничество с AfD отвергается Саксонской ХДС, но альянс с BSW не исключается принципиально. Коалиция ХДС и BSW имела бы узкое большинство по новому опросу. Однако такой альянс является предметом споров. Председатель ХДС на федеральном уровне Фридрих Мерц первоначально отверг сотрудничество с BSW, но later уточнил, что это относится только к федеральному уровню.

43% опрошенных в Саксонии довольны или очень довольны работой действующего земельного правительства, 53% - менее или недовольны. Большинство 58% в опросе ARD считают, что ХДС должна продолжать возглавлять земельное правительство в будущем. 27% выбрали AfD. ХДС может особенно выиграть от своего кандидата в премьер-министры. Если премьер-министра выберут напрямую, 58% проголосуют за Креtschмера, 20% - за Урбана.

Для представительного опроса институт опроса общественного мнения Infratest dimap опросил 1566 избирателей в Саксонии с понедельника по среду.

Тюрингия: ХДС и BSW с узким большинством

В Тюрингии, где через десять дней будет избран новый ландтаг, AfD по-прежнему лидирует. Согласно конституционному защитнику земли, AfD, признанная доказанно правой экстремистской, получит 30%, если выборы пройдут в это воскресенье. ХДС, возглавляемая кандидатом в лидеры Марио Войтом, получит 23%.

За ними следует альянс, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт (BSW), с 17%, а также "Левые", возглавляемые премьер-министром Бодо Рамеловом, с 13%. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) получит 7%. Зеленые, которые в настоящее время правят вместе с "Левыми" и SPD в меньшинстве, не смогут войти в ландтаг Тюрингии с 3%. FDP также не будет представлена в парламенте.

Формирование коалиции после выборов, скорее всего, будет сложным согласно результатам опроса. Сотрудничество с AfD отвергается всеми другими партиями, а ХДС также отвергает альянсы с "Левыми" и Зелеными. Единственным большинством будет коалиция ХДС, BSW и SPD. Однако альянсы с BSW также вызывают споры внутри ХДС. Войт выразил открытость к обсуждению.

Опрос Infratest dimap для ARD включал 1551 избирателя в Тюрингии с понедельника по среду.

Саксония, подобно Тюрингии, изберет новый ландтаг в следующее воскресенье, а Бранденбург - 22 сентября.

В Саксонии потенциальная коалиция между ХДС и BSW может обеспечить узкое большинство, как свидетельствуют новые опросы, несмотря на первоначальные возражения лидера ХДС на федеральном уровне Фридриха Мерца. BSW, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, ожидается, что получит 14% на выборах в ландтаг Саксонии.

В Тюрингии BSW, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, прогнозируется получить 17% на предстоящих выборах в ландтаг, что делает альянсы с BSW предметом споров для ХДС и других партий, в том числе их кандидата в лидеры Марио Войта.

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