Большинство стран ЕС настаивают на ускоренном уничтожении волков.

Многие страны ЕС выступают за ускоренное сокращение популяции волков. В среду представители 27 стран-членов ЕС, в том числе Германия, провели переговоры в Брюсселе и согласились ослабить статус защиты волка и упростить охотничьи нормы. Правительство Германии поддержало это решение, предоставив необходимые голоса, но внедрение изменений займет некоторое время.

Министр сельского хозяйства Германии Cem Özdemir выступал за эту стратегию месяцами ранее, и теперь даже министр окружающей среды Steffi Lemke (также из партии "Зеленые") согласилась с планами. Lemke обосновала решение следующим образом: "Популяция волков эволюционировала таким образом, что это действие может быть оправдано с точки зрения сохранения и необходимо для животноводов".

В настоящее время в ЕС волков можно охотиться только в случае их непредсказуемого поведения и угрозы для людей или скота. Согласно Министерству окружающей среды, понижение статуса защиты с "строгой защиты" до "защиты" позволит то, что они называют "управлением популяцией". Хотя волки все еще будут защищены, охота будет разрешена как фундаментальное право.

Министр окружающей среды Германии Lemke подчеркнула, что это изменение повлияет только на управление волками и не затронет другие виды. "Во время переговоров с Еврокомиссией мы успешно договорились о том, что другие виды останутся незатронутыми снижением статуса защиты", - пояснил Lemke. Получая гарантии от Комиссии, министр стремится избежать затяжной дискуссии о европейской защите видов.

Ранее экологическая организация WWF предупреждала, что снижение статуса защиты волков может привести к "ящику Пандоры". "Вероятно, после волка и другие "неудобные" виды могут лишиться своего статуса защиты", - заявил эксперт WWF Matthias Meißner.

Страны ЕС, в том числе Германия, согласились ослабить статус защиты волка в ЕС, как было обсуждено представителями всех 27 стран-членов в Брюсселе. Это решение обосновывается министром окружающей среды Steffi Lemke, считающей, что эволюция популяции волков оправдывает снижение статуса защиты для нужд сохранения и животноводов.

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