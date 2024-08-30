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Федеральные земли ГерманииНовостиМедицинское обслуживание

Большинство саксов довольны своей системой здравоохранения.

Во время выборов в Саксонии качество здравоохранения остается важной проблемой. Часто поднимаются вопросы о долгих периодах ожидания приема. Параadoxically, большинство жителей выражает довольство.

 and  Viktoria Klein
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Многие саксонцы выражают удовлетворенность службами здравоохранения в Свободном штате.
Многие саксонцы выражают удовлетворенность службами здравоохранения в Свободном штате.

- Большинство саксов довольны своей системой здравоохранения.

Большинство жителей Саксонии довольны медицинским обслуживанием в Свободном государстве, как показал недавний опрос Forsa, спонсируемый Techniker Krankenkasse (TK). Исследование показало, что 79% респондентов либо довольны, либо очень довольны, либо полностью довольны медицинским обслуживанием: 53% были "довольны", 19% "очень довольны", и 7% "полностью довольны".

Медицинское обслуживание в сельских районах остается актуальной проблемой

Опрос также показал, что жители крупных городов Саксонии, таких как Кемниц, Дрезден, Лейпциг и Цвиккау, более довольны медицинским обслуживанием по сравнению с жителями небольших городов. Генеральный директор TK Александр Краус отметил, что обеспечение полноценной и высококачественной медицинской помощи в сельских регионах является долгосрочной проблемой. Ее необходимо решать совместно с Ассоциацией врачей обязательного медицинского страхования и Свободным государством, подчеркнул он.

Хотя были приняты продуктивные меры, такие как стипендии для будущих сельских врачей и телемедицинские услуги, усилия должны быть более интенсивными, подчеркнул Краус. Необходимо уделять внимание сельскому населению, добавил он.

Лица, состоящие в отношениях, сообщают о лучшем здоровье

60% опрошенных женщин и мужчин оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее. 27% считают его удовлетворительным, а 13% описывают его как менее хорошее или плохое.

Лица, состоящие в отношениях, в целом сообщают о лучшем здоровье: 65% из них сообщают о хорошем здоровье, по сравнению с 53% одиноких людей.

Связь между статусом отношений и удовлетворенностью медицинским обслуживанием еще не изучена, но было бы интересно посмотреть, имеют ли лица, состоящие в отношениях, лучший опыт медицинского обслуживания из-за своего общего благополучия.

Несмотря на удовлетворительную ситуацию со здравоохранением в Свободном государстве, решение проблем сельских жителей в отношении медицинского обслуживания по-прежнему остается серьезным вызовом, как подчеркнул генеральный директор TK Александр Краус.

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 and  Melissa Williams
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