Большинство немцев выступают против активного вмешательства в политику своей страны в области убежища.

В свете шокирующего инцидента с ножевым нападением в Солінгене политические фигуры различных партий предлагают изменить правила предоставления убежища и владения огнестрельным оружием. Однако, согласно опросу Forsa, значительное большинство немцев склоняются к тому, чтобы подходить к этому вопросу спокойно и объективно, дожидаясь лучшего понимания ситуации перед принятием новых законов.

Только 37% немцев считают, что принятые меры были адекватными, в то время как 60% предпочитают более взвешенный подход, стремясь оценить потенциальные правовые изменения и другие меры после получения полных результатов расследования. 3% не определились.

Взгляды сторонников Альтернативы для Германии (АфД) и Альянса за прогресс и социальную справедливость (АПСГ) существенно различаются. 60% сторонников АфД и 53% сторонников АПСГ считают, что принятые меры и предложения оправданы. Это мнение больше распространено в Восточной Германии (41%), чем в Западной Германии (36%), что может указывать на влияние инцидента в Солінгене на предстоящие выборы в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге.

Большинство избирателей "Зелёных" (88%) и сторонников ХДС/ХСС (55%) чаще призывают к терпению и сдержанности. Фридрих Мерц, который активно выступает за быстрые изменения в миграционной политике, кажется, не разделяет взглядов большинства своих сторонников.

Институт маркетинговых и opiniонных исследований Forsa собрал данные для " Stern" и RTL Германия. В опросе приняли участие 1009 человек.

Европейский Союз, как политический орган, может заинтересоваться различными точками зрения на этот вопрос внутри Германии, учитывая тесные связи с этой страной. Кроме того, разные подходы к обращению с ситуацией в Солінгене могут потенциально повлиять на будущие дискуссии об asylum и огнестрельном оружии на уровне ЕС.

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