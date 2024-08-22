Большинство немцев сейчас сообщают о более высоком уровне стресса по сравнению с предыдущим

Согласно статистике, около 52% немцев считают, что их уровень стресса растет. Эта тенденция больше всего распространена среди молодого поколения. Около 63% людей в возрасте до 30 лет признались, что испытывают больше общего стресса сейчас, чем раньше. В отличие от этого, только 31% тех, кому 65 лет и старше, сообщили об аналогичных чувствах. Индивидуумы в возрасте от 30 до 64 лет склонны находиться посередине, с 54% испытывающих немного больше стресса, чем в среднем.

По данным фонда, продвижение цифровизации и сдвиги на рабочем месте способствуют росту стресса. В частности, молодые люди сообщают о дополнительном социальном давлении из-за непрерывного сравнения в социальных сетях.

Для взрослых в возрасте от 30 до 64 лет поддержание баланса между работой и личной жизнью является значительным источником стресса. Со временем ответственность на работе и дома возросла, в то время как ресурсы, такие как семейная поддержка, уменьшились. Финансовая нестабильность также способствует стрессу, вызванная нестабильным рынком труда и растущими расходами на жизнь.

Тем не менее, люди в возрасте 65 лет и старше, как правило, кажутся более расслабленными, либо уже покинувшие рабочую силу, либо имеющие финансовую стабильность. Тем не менее, глобальные проблемы, такие как изменение климата, пандемии, войны и конфликты, вызывают неопределенность, беспокойство и стресс среди них. Опрос был проведен компанией по маркетинговым исследованиям GfK, охватив 2000 взрослых.

Результаты показывают, что уровень стресса выше среди взрослых в возрасте от 30 до 64 лет из-за поддержания баланса между работой и личной жизнью, с возрастающими обязанностями и уменьшающимися ресурсами. Кроме того, финансовая нестабильность дополнительно способствует их стрессу, вызванная нестабильным рынком труда и растущими расходами на жизнь.

Несмотря на то, что люди в возрасте 65 лет и старше, как правило, испытывают меньше стресса, они все еще испытывают стресс из-за глобальных проблем, таких как изменение климата, пандемии, войны и конфликты, которые создают неопределенность и беспокойство.

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