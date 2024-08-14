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Большие деревья, деревянный потолок и <unk>терапевтические <unk> ламы: что вы найдете в обновленном терминале PDX<unk>

После более чем трех лет работы один из самых загруженных аэропортов Тихоокеанского Северо-Запада готовится открыть свой главный терминал в среду. И он будет отличаться от типичного, индустриально стерильного американского аэропорта.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 4 минут
Международный аэропорт Портленда в Орегоне полностью окунулся в природную атмосферу для своего...
Международный аэропорт Портленда в Орегоне полностью окунулся в природную атмосферу для своего главного терминала, в том числе и в виде потрясающего потолка. Порт Портленда заявил, что 100% дерева в проекте было получено в пределах 300 миль (480 километров) от PDX.

Большие деревья, деревянный потолок и <unk>терапевтические <unk> ламы: что вы найдете в обновленном терминале PDX<unk>

В международном аэропорту Портленда (PDX) потратили большие деньги на перенесение знаменитой природы Орегона внутрь здания. Обновленный терминал заполняют десятки деревьев, тысячи других растений, потоки естественного света и деревянный потолок, создавая лесную атмосферу.

PDX продолжит время от времени приглашать "терапевтических" llamas и alpacas.

Ремонт стоимостью $2,15 миллиарда преследует несколько целей, согласно Allison Ferre, менеджеру по связям с общественностью в Port of Portland, который управляет PDX. Одной из важных является лучший дизайн для более эффективного прохождения через объект.

"Предыдущий терминал - несколько зданий, приделанных друг к другу, - не был спроектирован для того, как мы путешествуем после 9/11 с TSA. Теперь опыт будет гораздо лучше", - сказала Ferre в интервью CNN Travel по электронной почте.

Но они также уделяют большое внимание тому, чтобы прохождение через аэропорт было менее стрессовым с обязательными остановками на безопасности и т.д.

"Новый терминал также использует бифилию - привнесение естественного мира - для получения его преимуществ, таких как снижение стресса, кровяного давления и частоты сердечных сокращений у путешественников и создание ощущения прогулки по лесу Тихоокеанского Северо-Запада", - сказал Port of Portland в пресс-релизе.

Ferre также отметила, что рестораны и магазины будут размещены в зонах до безопасности. Аэропорт надеется стать достопримечательностью в собственном праве, даже если люди не вылетают, опираясь на тенденцию, заданную аэропортами, подобными Чанги в Сингапуре.

Что увидят пассажиры PDX

Одним из первых, что заметят пассажиры, будут 72 больших дерева, включая черный орех, фикус и оливковые сорта, расставленные по всему терминалу, сказал Port of Portland. Будут около 5000 живых растений в целом.

И они получат свет для фотосинтеза из 49 стратегически расположенных люков, проходящих через потрясающий потолок из местного дуба, вырезанный из лесов Орегона и Вашингтона с использованием устойчивых методов вырубки.

"Местное" было девизом этого проекта.

Аэропорт пытается создать лесной llengua, используя большие деревья и много естественного солнечного света, проникающего в отремонтированный терминал.

"Тысячи людей из нашего региона объединились, чтобы достичь того, чего никто никогда не делал: построить аэропорт из местных источников", - сказал Curtis Robinhold, исполнительный директор Port of Portland, в интервью CNN Travel по электронной почте. "Все это designed, чтобы дать путешественникам уникальный опыт PDX".

Вместе с новыми вещами, несколько старых фаворитов PDX вернутся по просьбе публики, сказал пресс-релиз Port.

Повелл, литературная институция Портленда с 1970-х годов, имела филиал в PDX в течение 30 лет, но закрылась во время пандемии. Но книжный магазин вернется с открытием, согласно пресс-релизу.

Еще одно возвращение - под ногами - ковер PDX в стиле 1980-х годов. С геометрическими формами на фоне голубого цвета, ковровое покрытие получило что-то вроде культового следования, но было удалено несколько лет назад. Это огорчило фанатов. Но в некоторых зонах устанавливается новый покров того же рисунка, сказал Port of Portland.

Лламы и альпаки и еда и культура

Два знаменитых животных-носильщиков из Южной Америки разводятся в изобилии в Орегоне - и они делают специальные появления в PDX в качестве "терапии" для напряженных путешественников.

"Лламы и альпаки посещают PDX, чтобы успокаивать и радовать путешественников в рамках программы терапии животных аэропорта", - сказала Ferre. "Они обычно посещают несколько раз в месяц".

Успокаивающие существа приходят из Mtn Peaks Therapy Llamas & Alpacas, и Ferre сказала, что пассажиры могут проверить Instagram-страницу PDX для предстоящего расписания.

Рестораны и магазины - некоторые новые, другие вернувшиеся - будут расположены так, чтобы имитировать прогулки по районам Портленда.

Местные ингредиенты и местные повара будут в центре кулинарии, сказал пресс-релиз. Среди предложений будет Грасса, место с ручной лапшой, открывающее шестое место в районе PDX.

Официальные лица надеются, что PDX станет местом для обедов и отдыха даже для тех, кто не улетает в тот день. Некоторые магазины и рестораны были добавлены в зоны перед началом линий безопасности.

Упор на местные ресурсы и культуру распространяется на первых жителей региона. Некоторые закупки древесины были сделаны напрямую с земель племён.

Brenda Meade, председатель племени Коуилл, сказал CNN Travel в интервью по электронной почте: "Меня действительно радует тот факт, что посетители Портленда увидят часть культуры Орегона в аэропорту. Это так важно для нашей культуры потлача Коуилл приветствовать наших гостей".

Больше места, больше впереди

Этот проект был не только эстетическим упражнением. Он также добавляет больше места в занятый терминал.

"Мы реконструируем и модернизируем примерно 500 000 квадратных футов и добавляем примерно столько же. В совокупности эта работа почти удваивает пассажировместимость (до 35 миллионов в год)", - сказала Ferre.

PDX обслужил 16,5 миллиона пассажиров в 2023 году, и в июне 2024 года обслужил более 1,6 миллиона путешественников, что на 9% больше, чем в 2023 году, сказал Port of Portland. В пик летнего сезона аэропорт обслуживает около 450 рейсов в день.

Работа в аэропорту не заканчивается в среду с открытием главного терминала. Все это было только фазой 1.

Есть вторая фаза, которая начнется сразу и завершится в начале 2026 года. В ней будут две "уютные" зоны, где люди могут ждать прибывающих, частные туалеты с мозаиками из местных художников и больше эскалаторов к багажному отделу.

"PDX является первым и последним впечатлением для многих наших посетителей, и реконструкция главного терминала определенно сделает его положительным", - сказал Jeff Miller, президент и CEO Travel Portland. "PDX - это блестящая звезда в наших туристических активах, и мы часто называем его одним из лучших районов нашего города".

PDX также включает планы сделать аэропорт гастрономическим направлением, где местные рестораны, такие как Grassa, открывают свои филиалы в терминале. Акцент на местных ресурсах и культуре сохраняется, даже распространяясь на закупку дерева из земель племён.

Роскошный профиль крыши и стеклянная стена, демонстрирующая деревянный потолок, создают главному терминалу в Портленде ощущение, которого у большинства других крупных американских аэропортов нет.

Кроме терапевтических визитов llamas и alpacas, PDX обращается к миру авиации в поисках вдохновения. В настоящее время аэропорт изучает возможности партнёрства с авиационными тематическими аттракционами, стремясь создать уникальный и захватывающий опыт путешествий, выходящий за рамки традиционного опыта в аэропорту.

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