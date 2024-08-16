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Больше украинских рабочих в MV

С начала войны в родной стране многие украинцы бежали, около 28 000 проживают в северо-восточной части. Меckenburg-Западная Померания имеет ставку занятости в верхней средней части немецких земель.

 and  Lauren Adams
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Уровень найма украинских беженцев в МВ непрерывно рос в недавние месяцы. В мае 2024 года он...
Уровень найма украинских беженцев в МВ непрерывно рос в недавние месяцы. В мае 2024 года он составлял 23,5 процента.

- Больше украинских рабочих в MV

За последний год число социально застрахованных украинок и украинцев в Мекленбурге-Передней Померании возросло. По данным Северного регионального директората, в мае насчитывалось примерно 4200 социально застрахованных украинцев - на 880 человек или 26,5% больше, чем годом ранее. По данным ведомства, в июле было зарегистрировано 8830 украинских граждан, ищущих работу, по сравнению с 8300 в предыдущем году.

Согласно последней статистике Федерального агентства по труду, показатель занятости трудоспособных украинских граждан в МВ в последнее время вырос. В мае прошлого года он составлял 19,6%, а в мае этого года - 23,5%. Это ставит МВ в верхний диапазон федеральных земель. В Баварии этот показатель составляет 28%, а в Берлине - 25,1%.

По данным министерства внутренних дел в Шверине, на 30 июня в МВ проживало 28 396 украинцев, в том числе 11 188 мужчин и 17 208 женщин. Это на 5,5% больше, чем в июне предыдущего года (26 822).

Рост занятости среди украинцев также обусловлен спросом на рабочую силу и квалифицированных специалистов в компаниях МВ, что видно по размещенным вакансиям, заявил представитель регионального директората. В настоящее время в МВ доступно в общей сложности 16 500 социально застрахованных рабочих мест.

Многие компании нанимают украинских соискателей, готовых к работе, даже если они еще не обладают достаточными языковыми навыками, необходимыми профессиональными знаниями или опытом в соответствующей области. Их нанимают, поскольку они профессионально квалифицированы и могут проходить языковые курсы и получать дополнительную поддержку в компании. Цель всегда заключается в обеспечении долгосрочной занятости, подчеркнул представитель.

Украинским беженцам разрешено работать здесь. По данным Федерального министерства труда, более 187 000 украинских беженцев были трудоустроены по всей стране. Они имеют право на получение пособия по безработице в обычном порядке, если их доходы низкие или отсутствуют.

Беженцы из страны, attacked by Russia, могут получать базовую защиту (ранее Hartz IV, теперь пособие по безработице) вместо более низких выплат в соответствии с Законом о выплатах беженцам с июня 2022 года. Это было согласовано федеральными и земельными правительствами. Одной из причин изменения было то, что беженцы из Украины имеют прямое право на получение разрешения на проживание и не должны ждать решения, как беженцы.

Несмотря на рост числа социально застрахованных украинцев в Мекленбурге-Передней Померании, есть и другие украинские граждане, ищущие работу или помощь. Спрос на рабочую силу и квалифицированных специалистов в местных компаниях создает возможности для украинцев с разными языковыми навыками и профессиональными backgrounds.

Что касается пособий по занятости, войны refugees из Украины теперь имеют доступ к базовой защите, что обеспечивает им финансовую поддержку, аналогичную пособиям по безработице, а не более низкие выплаты, обычно предлагаемые asylum seekers.

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