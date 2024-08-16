Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Больше работы в строительной отрасли

Строительная индустрия особенно страдает от экономического спада. Отрасль видит в политике ответственного и имеет конкретные требования.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Количество бизнесов в сфере строительства сокращается на Юго-Западе.
Количество бизнесов в сфере строительства сокращается на Юго-Западе.

- Больше работы в строительной отрасли

Жилищный кризис сказывается на строительной промышленности в Юго-Западном регионе. Количество предприятий, занимающихся кирпичной и бетонной кладкой, сократилось на шесть процентов в первом полугодии до 3848 компаний, согласно данным Ассоциации ремесел земли Баден-Вюртемберг в Штутгарте. Сокращение на три-четыре процента считается типичным. Причины закрытия бизнеса в статистике не указаны.

Хотя нельзя говорить о волне банкротств, цифры действительно тревожны, заявил главный бизнес-менеджер Петер Хаас. После решения кабинета министров о строительном кодексе земли должны принять дальнейшие меры для стимулирования жилищной активности. Это включает в себя снижение налога на передачу недвижимости и увеличение общественных инвестиций в социальное жилье.

В целом, количество предприятий, зарегистрированных в палатах ремесел земли Баден-Вюртемберг, увеличилось на 656 предприятий или 0,5 процента до 143 225 с начала года. Однако этот рост исключительно в профессиях без лицензионных требований. Это профессии, которые часто практикуются как индивидуальные предприниматели или во вторую занятость, без требований к мастерству и часто без обучения в бизнесе, заявила ассоциация.

Ассоциация ремесел земли Баден-Вюртемберг призвала Комиссию рассмотреть вопрос о снижении налога на передачу недвижимости и увеличении общественных инвестиций в социальное жилье, чтобы помочь справиться с жилищным кризисом. После решения о строительном кодексе земли Комиссия играет решающую роль в стимулировании жилищной активности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Юрген Клопп возвращается на прощальный матч в стадион Дортмунда
Федеральные земли Германии

Клопп возвращается на стадион BVB

Юрген Клопп по-прежнему пользуется культовым статусом в Дортмунде. Он снова появится на тренерской капитанской мостике на прощальном матче двух бывших профи, которых он тренировал в своем-time в БВБ.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Парис Брюннер, 17-кратный чемпион мира, переходит из БВБ в Монако.
Федеральные земли Германии

Переезд из БВБ-Юнгстар Бруннер в Монако идеален

Разговоры между БВБ и Парисом Бруннером о продлении контракта были безуспешными. Теперь молодой звездный игрок присоединяется к новому клубу.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии
Панорама

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

- Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии После предполагаемого нападения на 40-летнего рыбака в Австралии, сотрудники службы дикой природы отправились на поиски крокодила. Массивный рептилий длиной около четырех с половиной метров был замечен примерно в четырех километрах от места происшествия с помощью вертолета, как сообщил отдел дикой природы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно