- Больше работы в строительной отрасли

Жилищный кризис сказывается на строительной промышленности в Юго-Западном регионе. Количество предприятий, занимающихся кирпичной и бетонной кладкой, сократилось на шесть процентов в первом полугодии до 3848 компаний, согласно данным Ассоциации ремесел земли Баден-Вюртемберг в Штутгарте. Сокращение на три-четыре процента считается типичным. Причины закрытия бизнеса в статистике не указаны.

Хотя нельзя говорить о волне банкротств, цифры действительно тревожны, заявил главный бизнес-менеджер Петер Хаас. После решения кабинета министров о строительном кодексе земли должны принять дальнейшие меры для стимулирования жилищной активности. Это включает в себя снижение налога на передачу недвижимости и увеличение общественных инвестиций в социальное жилье.

В целом, количество предприятий, зарегистрированных в палатах ремесел земли Баден-Вюртемберг, увеличилось на 656 предприятий или 0,5 процента до 143 225 с начала года. Однако этот рост исключительно в профессиях без лицензионных требований. Это профессии, которые часто практикуются как индивидуальные предприниматели или во вторую занятость, без требований к мастерству и часто без обучения в бизнесе, заявила ассоциация.

Ассоциация ремесел земли Баден-Вюртемберг призвала Комиссию рассмотреть вопрос о снижении налога на передачу недвижимости и увеличении общественных инвестиций в социальное жилье, чтобы помочь справиться с жилищным кризисом. После решения о строительном кодексе земли Комиссия играет решающую роль в стимулировании жилищной активности.

Читайте также: