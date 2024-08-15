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Федеральные земли ГерманииНовостиBER аэропорта

Больше беженцев на выезде из аэропорта BER

Бранденбург усиливает давление на выезд мигрантов без права проживания. За первые полгода 2024 года в Берлине был размещен в два раза больше людей, чем в предыдущем году.

 and  Elizabeth Wells
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Михаэль Штюбген (ХДС), министр внутренних дел Бранденбурга, усиливает давление на беженцев без...
Михаэль Штюбген (ХДС), министр внутренних дел Бранденбурга, усиливает давление на беженцев без разрешений на проживание.

- Больше беженцев на выезде из аэропорта BER

В центре иммиграции центрального управления по делам беженцев в Берлине (BER) растет число беженцев, подлежащих депортации из Бранденбурга. В первом полугодии 2024 года 396 человек должны были быть отправлены самолетом в страны своего происхождения или в страны, где они впервые подали заявление на получение убежища при въезде в ЕС. Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Потсдаме в ответ на запрос от депутата ландтага от СДПГ Тины Фишер. В первом полугодии 2023 года их было всего 168, но во втором полугодии число выросло до 231.

Беженцы, подлежащие депортации из Бранденбурга, не соответствовали требованиям процедуры получения убежища в Германии, так как они прибыли из безопасной третьей страны или уже подали заявление на получение убежища в другой стране ЕС. Другие не имели права на проживание или находились в изоляторе для депортации, так как их заявление на получение убежища было отклонено, и они были обязаны покинуть страну. Министерство внутренних дел заверило, что лица, находящиеся в изоляторе для депортации, имеют право добровольно покинуть страну. Согласно информации, в прошлом году было совершено 11 чартерных рейсов, и на данный момент в этом году их уже 5.

В настоящее время служба Иезуитов по оказанию помощи беженцам занимается процедурами получения убежища и также предоставляет социальную и пастырскую помощь. При необходимости к работе могут быть привлечены социальные работники или психологи центрального управления по делам иммиграции Бранденбурга. После отказа в получении убежища всем проживающим выдается список адвокатов. Список объявляется на нескольких языках в местах проживания. При помещении в изолятор для депортации проводится беседа с достаточно подготовленным сотрудником центрального управления по делам иммиграции. В соответствующих случаях они могут запросить поддержку Психосоциальной службы управления по делам иммиграции.

Между тем, строительство спорного центра въезда и выезда для беженцев в аэропорту Берлин-Бранденбург должно начаться в первом полугодии следующего года, согласно Министерству внутренних дел. Он будет построен рядом с существующим зданием центрального управления по делам иммиграции в аэропорту, при условии, что план строительства будет утвержден муниципалитетом и будет выдано разрешение на строительство. Цель состоит в том, чтобы центр заработал к концу 2027 года.

Ответ на запрос

Беженцы, запланированные к депортации во втором полугодии 2024 года, будут вылетать из аэропорта Берлин-Бранденбург BER. Несмотря на значительное увеличение числа депортаций по сравнению с предыдущим годом, служба Иезуитов по оказанию помощи беженцам продолжает assists with asylum procedures and provide support at Berlin Brandenburg Airport BER.

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