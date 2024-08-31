- Большая мечеть: сохранение государственного контроля над Голубой мечетью

В Гамбурге, согласно сенатору внутренних дел Андреасу Гроте (СДПГ), синяя мечеть, расположенная возле Альстер, должна оставаться под государственным контролем в будущем. Гроте высказал свою точку зрения в интервью " Die Welt ", заявив: "Она должна стать доступной снова как религиозный и культурный центр, несомненно, отдельный от Тегерана". Он также подчеркнул: "Государство никогда больше не должно терять контроль над зданием".

Гамбург является домом для значительной шиитской общины и крупной иранской общины, которая в основном противопоставляет себя режиму в Тегеране. Гроте добавил: "Для этих людей мечеть должна снова служить центром". Однако он отметил, что это может занять несколько дополнительных лет, так как судебные разбирательства еще не завершены.

Мечеть под федеральным контролем

До своего запрета исламский центр Гамбург (IZH) управлял мечетью. 24 июля федеральный министр внутренних дел Надин Фаэзер (СДПГ) объявила, что ассоциация продвигала неконституционные цели и пропагандировала идеологию иранской революции в Германии. В результате полиция по всей стране конфисковала имущество и помещения центра, а также пяти связанных организаций. С тех пор синяя мечеть находится под федеральным контролем. IZH обжаловал запрет в Федеральном административном суде в Лейпциге, с целью вновь открыть мечеть для верующих, как объяснил адвокат ассоциации.

Пятничные молитвы разрешено проводить только вдоль улицы

После запрета верующие собирались на пятничные молитвы на улице перед мечетью, что вызывало напряженность в районе. В прошлый четверг власти, в частности, полиция, ответственная за собрания, издала приказ, ограничивающий собирающихся до зоны вне пешеходной зоны. Примерно 80 человек приняли участие в публичной молитве в пятницу, которая проходила на огороженном тротуаре на расстоянии от мечети. Они также выразили свое несогласие с конфискацией здания.

СДПГ, с Андреасом Гроте в качестве сенатора внутренних дел в Гамбурге, выступает за то, чтобы синяя мечеть оставалась под государственным контролем, гарантируя ее будущее как религиозный и культурный центр, отдельный от Тегерана. Позиция СДПГ по мечети совпадает с желаниями шиитской общины Гамбурга и иранской общины, которые видят в ней важный центр.

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