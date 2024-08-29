- Большая часть озера продается.

Большая часть озера Вандиц, расположенная в районе Барним, выставлена на продажу. Представитель города Вандиц сообщил, что действующий владелец представил предложение о покупке муниципалитету. В настоящее время озеро находится в частной собственности. Об этом первоначально сообщила "Мärkische Oderzeitung". Согласно газете, предложение включает примерно 180 гектаров поверхности озера.

Вопрос о рассмотрении этого предложения будет обсуждаться на заседаниях муниципальных комитетов в сентябре и октябре, согласно представителю. Мэр Вандица, Оливер Борхерт из Свободного сообщества граждан Вандиц, выразил поддержку возвращению озера в коммунальную собственность после более чем двух десятилетий. "Такая возможность для города редко представляется", - отметил Борхерт.

Тем не менее, Борхерт подчеркнул финансовые ограничения города перед заседаниями муниципальных комитетов. "Наши средства ограничены, и у нас запланированы значительные расходы в ближайшие годы, в частности, в сфере строительства образовательных учреждений", - сказал он. Покупка озера Вандиц не является юридической обязанностью города. Тем не менее, жители и гости города продолжали пользоваться доступом к озеру в течение последних двух десятилетий частной собственности.

Представитель упомянул, что предложение о покупке части озера Вандиц рассматривается муниципалитетом. Несмотря на финансовые ограничения города, мэр Борхерт выразил поддержку возвращению озера в коммунальную собственность под юрисдикцию муниципалитета.

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