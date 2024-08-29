- Большая авария на автомобиле привела к закрытию трассы А31 в направлении Эмдена

Маршрут А31 заблокирован в направлении Эмдена, конкретно между развязками Линген и Ветмаршен, из-за серьезного ДТП с участием автомобиля. Инцидент произошел в четверг вечером в районе Графство Бентхайм, как сообщает полиция. Автомобиль пытался обогнать другое транспортное средство и выехал на встречную полосу, после чего съехал с дороги влево и столкнулся с травяным откосом. Автомобиль перевернулся и опрокинулся на крышу на А31.

35-летний водитель получил легкие травмы, но 30-летний пассажир получил тяжелые травмы. К счастью, трое детей в автомобиле не пострадали.

Закрытие маршрута А31 привело к увеличению交通 заторов, что может привести к росту числа ДТП из-за объездов. К сожалению, это не единичный случай, так как аварии часто становятся более частыми на альтернативных маршрутах во время закрытия дорог.

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