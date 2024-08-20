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ПолитикаНовостиКомиссия

Болезнь, вызванная вирусом Mpox, не имеет такой же масштабной степени, как пандемия коронавируса.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Вспышка оспы обезьян не имеет такого же масштаба, как эпидемия COVID-19.
Вспышка оспы обезьян не имеет такого же масштаба, как эпидемия COVID-19.

Болезнь, вызванная вирусом Mpox, не имеет такой же масштабной степени, как пандемия коронавируса.

Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, недавнее распространение инфекционного заболевания оспы обезьян не соответствует масштабам эпидемии COVID-19. Об этом заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге на пресс-конференции во вторник, отметив: "Оспа обезьян не является новым COVID".

Независимо от того, имеем ли мы дело со старым или новым штаммом, органы здравоохранения могут справиться с распространением вируса.

"Необходимо принять совместные меры против оспы обезьян", - подчеркнул Клюге. "Поэтому, будем ли мы создавать механизмы для мониторинга и искоренения оспы обезьян в глобальном масштабе или вернемся к периоду паники и халатности? Наш ответ сейчас и в ближайшем будущем станет важным тестом для Европы и всего мира".

В прошлую среду ВОЗ классифицировала ситуацию с оспой обезьян как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения самого высокого уровня из-за распространения нового штамма вируса. Штамм Кlade Ib вызвал обеспокоенность во всем мире, так как, по-видимому, передается быстрее через тесный контакт.

Комиссия признала классификацию ВОЗ оспы обезьян как чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Важно, чтобы Комиссия сотрудничала с глобальными органами здравоохранения в реализации мер по контролю распространения вируса.

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