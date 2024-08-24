- Болезнь распространяется по Шлезвигу-Гольштейну.

В немецком регионе Шлезвиг-Гольштейн зафиксировано 102 случая вируса синего языка, повлиявших на животноводческие фермы. По данным Института Фридриха-Лёффлера на острове Риемс, общее количество случаев по стране к позднему пятничному вечеру составило 4831.

Пострадавшие животные, в основном овцы, демонстрируют признаки хромоты, повышенной температуры тела, дискомфорта, снижения аппетита и потребления воды, регулярного насморка и усиленной слюноотделения. Вирус может привести к гибели скота. По всей стране наиболее уязвимы овцы и крупный рогатый скот, а также иногда козы.

Сам вирус не представляет угрозы для здоровья человека. Термин "синий язык" происходит от характерного синего оттенка, который может наблюдаться у пострадавших овец. Медицинские работники рекомендуют профилактические вакцинации.

Несмотря на влияние на скот, вирус синего языка не представляет угрозы для здоровья человека. Важную роль в управлении сельским хозяйством играет внедрение программ профилактической вакцинации для защиты уязвимых животных, таких как овцы, крупный рогатый скот и иногда козы, в районах, где зарегистрированы случаи инфекции вирусом синего языка, например, в Шлезвиг-Гольштейне, где сельское хозяйство играет значительную роль.

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