- Болезнь голубого языка распространяется в Саксонии-Анхальте

Вредная болезнь синеголовки** распространяется в Саксонии-Анхальт. Сейчас случаи зарегистрированы на 33 фермах или животноводческих хозяйствах в этом федеральной земле, как сообщило агентству dpa Институт Фридриха-Лёффлера. В начале августа вирус BTV-3 был обнаружен на крупной рогатом скоте возле Вёрнигероде, а также у двух овец и крупного рогатого скота в районе Альтмарк Сальфельд. Вирус также подтверждён в районе Мансфельд-Зюдхарц. Для людей этот вирус безвреден.

Первый случай заболевания синеголовкой серотипа 3 (BTV-3) в Германии был зафиксирован Институтом Фридриха-Лёффлера в октябре 2023 года. С июля 2024 года число подтверждённых случаев резко возросло. В Северном Рейне-Вестфалии власти говорят об explosivem распространении.

Число случаев также быстро растёт в Нижней Саксонии. По данным Института Фридриха-Лёффлера, там уже пострадало 1423 животноводческих хозяйства. В соседних землях Саксонии-Анхальт число случаев значительно ниже: четыре в Бранденбурге, одиннадцать в Тюрингии и один в Саксонии. По всей стране заболевание подтверждено более чем на 4800 животноводческих хозяйствах.

Эксперты советуют вакцинировать животных

Болезнь синеголовка в основном поражает овец и крупный рогатый скот. Однако заболевают и другие жвачные животные. Вирус не передаётся напрямую от животного к животному, а через мелких кровососущих комаров. Поэтому эксперты советуют фермерам защищать овец и крупный рогатый скот от укусов с помощью репеллентов. В поражённых регионах и прилегающих областях эксперты рекомендуют вакцинировать животных против вируса.

По данным управления федеральной земли, вакцинация против синеголовки в Саксонии-Анхальт стала возможной с середины июня. Федеральная земля совместно с Фондом по борьбе с животными помогает в вакцинации крупного рогатого скота и овец. Стоимость вакцинации будет возмещена, но не более 4,00 евро за одну голову крупного рогатого скота в год и 8,35 евро за одну овцу в год. "Для развития эффективного иммунного ответа у крупного рогатого скота необходимо введение двух доз вакцины с интервалом примерно три недели", - говорится в сообщении. Для овец на данный момент считается достаточно одной вакцинации. Эффективный иммунный ответ достигается через три недели. В федеральной земле содержится около 275 000 голов крупного рогатого скота и 89 000 овец, согласно данным управления федеральной земли.

Болезнь синеголовка была под контролем раньше

Болезнь синеголовка так называется потому, что языки поражённых овец sometimes становятся синими. Течение болезни варьируется. В основном у овец наблюдаются симптомы, такие как хромота, лихорадка и нарушение общего состояния. Инфекция может быть смертельной. У крупного рогатого скота обычно наблюдаются менее тяжёлые симптомы.

Болезнь синеголовка, хоть и другого серотипа, чем текущий, была впервые выявлена в Германии в 2006 году и затем была взята под контроль с помощью масштабных кампаний вакцинации.

Рост числа случаев синеголовки в нескольких федеральных землях Германии подчёркивает важность принятия мер по защите крупного рогатого скота и овец. Соответственно, вакцинация против вируса стала доступной в Саксонии-Анхальт с середины июня, при этом федеральная земля поддерживает вакцинацию tanto крупного рогатого скота, как и овец в сотрудничестве с Фондом по борьбе с животными.

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