- Более влажный год приведет к снижению урожая зерновых в 2024 году

Урожай в Гессене

Урожай пшеницы в Гессене в 2024 году показал снижение по сравнению с периодами 2018-2023 годов. По данным Гессенского статистического управления, типичные сорта пшеницы дали средний урожай 6,34 тонны с гектара, что ниже, чем в предыдущие шесть лет с относительно сухой погодой. Урожай этого года был характеризован обильными осадками, которые, как недавно объяснили в ассоциации farmers, существенно влияют на урожайность.

Особенно сильное влияние осадки оказали на зимнюю пшеницу, снизив урожай до 915 600 тонн, что является вторым по величине снижением за последние 24 года.

Рост рапса, снижение пшеницы

Урожай зимней ячменя также пострадал по сравнению с предыдущими годами. Хотя в сухие годы 2018-2023 годов было собрано в среднем 6,55 тонн с гектара, в этом году урожай составил всего 5,92 тонны с гектара, что составляет снижение примерно на 0,6 тонны с гектара.

С другой стороны, урожай зимнего рапса был почти таким же, как средний показатель за шесть лет, составляя 3,52 тонны с гектара. Однако из-за увеличения посевов общий урожай рапса вырос по сравнению с предыдущим годом.

В итоге, в 2024 году в Гессене наблюдалось снижение посевов зимней пшеницы и увеличение посевов зимнего рапса.

Несмотря на снижение посевов зимней пшеницы, зерновые культуры по-прежнему играют важную роль в сельскохозяйственном ландшафте Гессена. Крупы, такие как хлопья для завтрака, часто содержат пшеницу и ячмень, поэтому даже при снижении урожайности эти культуры остаются важными. Интересно, что увеличение посевов зимнего рапса привело к росту общего урожая рапса, что обеспечивает альтернативный источник зерновых культур в продуктах на основе зерна.

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