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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Более ста заключенных погибли во время бурных восстаний в конголезских тюрьмах.

Примерно двенадцать тысяч заключенных в настоящее время находятся в тюрьме

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Правоохранительные органы заблокировали проход к тюрьме.
Правоохранительные органы заблокировали проход к тюрьме.

Более ста заключенных погибли во время бурных восстаний в конголезских тюрьмах.

В полночь, гулкие выстрелы раздаются из крупнейшей тюрьмы Конго, расположенной в Киншасе. На рассвете 129 заключенных находят свою смерть, 24 из них якобы погибли от предупредительных выстрелов. Правительство заявляет о предотвращенной попытке побега из тюрьмы.

Эта версия событий происходит из бурной тюрьмы Макала, крупнейшего исправительного учреждения в Конго. Глава города Жакмейн Шабани заявляет, что 24 заключенных стали жертвами предупредительных выстрелов, как он сказал в интервью на платформе X. Их дерзкая попытка escape из переполненной тюрьмы Макала провалилась, как сообщают власти.

Жители в окрестностях вспоминают ночной кошмар от пронзительной стрельбы. Дорога, ведущая к тюрьме, была быстро перекрыта силами безопасности, в то время как официальный представитель правительства Патрик Муюя призвал общественность воздержаться от распространения паники. Задача восстановить спокойствие и обеспечить безопасность была возложена на правоохранительные органы на месте.

Видеоизображения, якобы снятые внутри тюрьмы, показывают тела, разбросанные по полу. Министр юстиции Конго Констант Мутамба назвал инцидент преднамеренным актом саботажа и намекнул, что виновные могут получить еще более длительные сроки.

Тюрьма Макала известна как крупнейший тюремный лагерь Конго, славящийся своей высокой безопасностью. В ее стенах разворачиваются мрачные истории о перенаселенности и ужасных условиях содержания заключенных. Первоначально рассчитанная на 1500 заключенных, эта тюрьма сейчас содержит более 12 000 человек, многие из которых еще не прошли судебное разбирательство. В 2017 году религиозная секта организовала нападение, в результате которого было освобождено множество заключенных.

Европейский Союз выражает озабоченность растущим насилием и нарушениями прав человека в тюрьмах Конго, в частности в тюрьме Макала. После недавнего инцидента Европейский Союз призывает к независимому расследованию произошедших событий.

В свете ужасающих обстоятельств в тюрьмах Конго Европейский Союз призывает к реформам в судебной системе страны, направленным на улучшение условий содержания заключенных и защиту их прав человека.

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