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Более сотни спасенных слонов освобождаются во время наводнения в известном заповеднике на севере Таиланда.

Ливневые дожди затопили известный элефантоводческий питомник на северо-западе Таиланда в четверг, что привело к перемещению около 100 слонов и подвергло серьезной опасности многочисленных туристов, в то время как просьбы о срочной помощи продолжают поступать.

 and  Ann Bradley
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В спасательной операции животных эвакуируют в более высокие районы в ЭлефантNature Парк после того,...
В спасательной операции животных эвакуируют в более высокие районы в ЭлефантNature Парк после того, как близлежащая река в ЧиангМае, Таиланд, вышла из берегов из-за сильных наводнений.

Более сотни спасенных слонов освобождаются во время наводнения в известном заповеднике на севере Таиланда.

Видео и снимки из Святилища слонов вблизи города Чианг Май показали, как многочисленные слоны перемещаются через воду по пояс, чтобы найти убежище на более высокой местности.

"Это была наша крупнейшая спасательная операция, чтобы защитить их жизни. Вода начала быстро подниматься", - сообщила CNN Сэнгдюан "Лек" Чайлеарт, основательница Святилища слонов, описывая наводнение как самое разрушительное, которое когда-либо видело святилище.

На кадрах видно, как сотрудники парка, известные как махутов, которые работают со слонами, подбадривают их криками "Иди, иди, продолжай" и ведут массивных слонов из их вольеров через разливающуюся воду.

Несмотря на то, что многие животные нашли убежище на соседней горе в четверг вечером, Сэнгдюан заявила, что опасность еще не миновала утром в пятницу.

"Есть животные, которых мы не смогли эвакуировать вчера. Тринадцать взрослых слонов все еще застряли в своих вольерах. Они напуганы", - сказала Сэнгдюан.

Северный Таиланд испытывает сильные наводнения и оползни из-за обильных дождей, вызванных тайфуном Яги, самым сильным штормом в этом году в Азии, который унес жизни многих людей, когда он проходил через регион в середине сентября.

Власти в Чианг Мае, популярном туристическом направлении в Таиланде, выпустили предупреждения о возможных наводнениях из-за повышения уровня воды в реке Пинг, протекающей через город.

Сложные условия наводнения вокруг святилища и повышение уровня воды заставили основательницу святилища предположить, что им придется эвакуировать животных снова.

"Ситуация значительно ухудшилась со вчерашнего дня", - сказала она, добавив, что обратилась за срочной помощью к тайским властям.

Приоритетной задачей является получение лодок для махутов, чтобы они могли оставаться рядом с оставшимися слонами в святилище, успокаивая их, добавила она.

"Мы срочно нуждаемся в волонтерах и вольерах для животных, так как нам придется переместить животных на гору из-за того, что дороги полностью непроходимы в обоих направлениях", - сообщило святилище в интернете.

Примерно 30 иностранных волонтеров также застряли в святилище, в том числе пять американцев, некоторые из которых помогали в парке в течение нескольких недель, сказал Сэнгдюан.

Слоны эвакуируются из святилища на севере Таиланда в условиях сильного наводнения. Святилище слонов - это центр спасения и реабилитации слонов в сельской местности Чианг Мая, который спас более 200 слонов из туристической и лесной промышленности с 1990-х годов. Он также предлагает экскурсии и возможности для волонтеров, чтобы наблюдать за животными или участвовать в консервационных efforts.

Многие слоны страдают от слепоты или физических травм, что затрудняет их бегство и усложняет процесс эвакуации.

"Среди эвакуированных животных есть многие больные слоны, которые едва могут ходить. Мы нуждаемся во всей возможной помощи", - сказала Сэнгдюан.

Кроме слонов, святилище содержит около 5000 спасенных животных, в том числе собак, кошек, лошадей, свиней и кроликов - некоторых из которых недавно эвакуировали после предупреждений властей о наводнении.

Глава Департамента национальных парков Таиланда подтвердил, что было отправлено много офицеров, но они еще не достигли святилища из-за затопленных дорог, сообщило Национальное телевидение. Аттапол Чарончанса подчеркнул необходимость плоскодонных лодок и волонтеров для эвакуации оставшихся животных.

Несколько деревень в районе Май Рима, Чианг Мая, были затоплены водой из верхних потоков, сообщалось в местных СМИ в четверг.

Слоны, национальный символ Таиланда, в последнее время испытывают снижение численности своей дикой популяции из-за угроз со стороны туризма, лесозаготовок, охоты и захвата территорий обитания слонов.

Эксперты оценивают, что численность диких слонов в Таиланде снизилась до 3000-4000, что меньше, чем более 100 000 в начале 20 века.

Несмотря на успешную эвакуацию многих слонов на близлежащую гору, Сэнгдюан выразила обеспокоенность по поводу тринадцати взрослых слонов, все еще застрявших в своих вольерах в Святилище слонов. Из-за сильного наводнения Сэнгдюан и ее команда планируют еще одну эвакуацию, срочно требуя волонтеров, лодки и вольеры для животных, чтобы переместить существ на более безопасную территорию.

Спасатели переводят животных в более безопасные места в парке природы слонов в Чианг Мае из-за наводнения, вызванного сильным половодьем реки.
Наблюдение за затопленным слоновьим заповедником в Чианг Мае, Таиланд.

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