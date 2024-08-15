Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСобственность дома

Более половины семей в Германии живут в собственном доме

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Больше половины семей в Германии живут в собственном доме
Больше половины семей в Германии живут в собственном доме

Более половины семей в Германии живут в собственном доме

Более половины семей в Германии живут в собственных домах. Среди пар с детьми доля собственников жилья составляла 62% по состоянию на 15 мая 2022 года по данным последней переписи. Для всех семей этот показатель составил 57%.

Федеральное статистическое управление определяет семью как пары, независимо от наличия детей, и одиноких родителей с детьми. В Германии насчитывается 12,4 миллиона таких домохозяйств.

При сравнении федеральных земель наблюдаются значительные различия: "Пары с детьми чаще всего жили в собственных домах в Саарланде (74%) и реже всего в Берлине (25%)", - пояснили статистики. Почти повсеместно, чем выше плотность населения, тем ниже процент владения жильем.

Это также в целом верно, когда речь идет о жилой площади: чем плотнее население, тем меньше средний размер квартиры. Однако есть четкое разделение между восточными и западными землями по данным переписи. Доля семей, живущих в квартирах от 40 до 59 квадратных метров, значительно выше в восточных землях, чем в западных. В целом по стране 7% семей живут в квартирах такого размера.

Большинство семей - 38% - живут в квартирах от 60 до 99 квадратных метров. 30% живут в квартирах от 100 до 139 квадратных метров. Каждая десятая семья имеет доступ к квартирам от 140 до 159 квадратных метров.

В свете данных переписи многие семьи в Саарланде, видимо, отдают предпочтение владению собственным жильем, с 74% пар с детьми, живущих в своих домах. С другой стороны, владение жильем в Берлине менее распространено, с всего 25% таких семей, владеющих собственным жильем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории
Политика

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории Примечание редактора: Подпишитесь на рассылку CNN «5 вещей», чтобы получать последние новости и интересные истории, которые помогут вам начать и закончить свой день. Подписаться здесь. 👋 Добро пожаловать в 5 вещей

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно