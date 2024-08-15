Более половины семей в Германии живут в собственном доме

Более половины семей в Германии живут в собственных домах. Среди пар с детьми доля собственников жилья составляла 62% по состоянию на 15 мая 2022 года по данным последней переписи. Для всех семей этот показатель составил 57%.

Федеральное статистическое управление определяет семью как пары, независимо от наличия детей, и одиноких родителей с детьми. В Германии насчитывается 12,4 миллиона таких домохозяйств.

При сравнении федеральных земель наблюдаются значительные различия: "Пары с детьми чаще всего жили в собственных домах в Саарланде (74%) и реже всего в Берлине (25%)", - пояснили статистики. Почти повсеместно, чем выше плотность населения, тем ниже процент владения жильем.

Это также в целом верно, когда речь идет о жилой площади: чем плотнее население, тем меньше средний размер квартиры. Однако есть четкое разделение между восточными и западными землями по данным переписи. Доля семей, живущих в квартирах от 40 до 59 квадратных метров, значительно выше в восточных землях, чем в западных. В целом по стране 7% семей живут в квартирах такого размера.

Большинство семей - 38% - живут в квартирах от 60 до 99 квадратных метров. 30% живут в квартирах от 100 до 139 квадратных метров. Каждая десятая семья имеет доступ к квартирам от 140 до 159 квадратных метров.

В свете данных переписи многие семьи в Саарланде, видимо, отдают предпочтение владению собственным жильем, с 74% пар с детьми, живущих в своих домах. С другой стороны, владение жильем в Берлине менее распространено, с всего 25% таких семей, владеющих собственным жильем.

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