Более пятидесяти человек погибли в результате урагана Хелена.

Тропический шторм "Хелен" принес горечь утраты, унеся жизни не менее 52 человек на своем пути через юго-восточные штаты США. Смертельные случаи были зарегистрированы в различных штатах США, таких как Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния, согласно официальным данным.

Шторм обрушился на берег как ураган 4-й категории в регионе Большой излучины Флориды в четверг вечером (по местному времени). Он быстро прошелся по Джорджии, Северной и Южной Каролине, Теннесси, повалив деревья и вызвав выход реки из берегов.

Путешествие шторма не ограничилось упомянутыми штатами, что привело к трагической гибели человека в Виргинии. В результате, тропический шторм "Хелен" унес жизни 53 человек по всему своему пути.

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