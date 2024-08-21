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ПолитикаНовостиДети

Более двух третей из 136 напитков, предназначенных для детей, превышают рекомендуемые нормы сахара.

 and  Lauren Adams
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Более двух третей из 136 напитков, предназначенных для детей, превышают рекомендуемые нормы сахара.

Согласно исследованию, проведенному потребительской группой Foodwatch, многие напитки, маркетируемые для детей, содержат избыточное количество сахара. Из 136 проанализированных напитков 117 (86%) содержали более 5 граммов сахара на 100 миллилитров. В Великобритании подобные напитки облагаются так называемым "налогом на сахар". Теперь Foodwatch призывает к аналогичной политике в Германии.

Исследователи изучили различные виды напитков из пяти крупнейших супермаркетов, упаковка которых привлекает детей и молодых людей. В том числе это были напитки с мультяшными персонажами, животными или модными дизайнами, такие как чай со льдом или энергетические напитки. Даже напитки в пакетах и маленькие бутылочки со стRAWками были включены в анализ. В исследовании были охвачены газированные напитки, фруктовые соки, энергетические напитки, минеральная вода и чай со льдом.

В среднем эти напитки содержали 7,8% сахара, что эквивалентно примерно шести с половиной кубикам сахара в стакане емкостью 250 миллилитров, согласно Foodwatch. Только четыре из проанализированных продуктов получили бы зеленый Nutriscore (А или В), в то время как 25% получили бы желтый (С), и 74% - оранжевый или красный (D или E).

Напиток с самым высоким содержанием сахара был энергетический напиток, содержащий 15,6 граммов сахара на 100 миллилитров. По данным Foodwatch, одна банка этого напитка превышает суточную норму потребления сахара ребенком или молодым человеком в три раза.

"Потребление сладких напитков детьми и молодыми людьми является значительным фактором риска для ожирения, диабета и заболеваний сердца", - заявил Берхольд Коeltzко из детской клиники Мюнхенского университета, цитируемый Foodwatch. В связи с этим они считают, что эффективные меры по снижению потребления сладких напитков "срочно необходимы".

Исследование показало, что многие напитки, предназначенные для детей, такие как те, которые имеют мультяшных персонажей или модные дизайны, содержат высокие уровни сахара. Родители должны знать, что употребление даже одной банки напитка с самым высоким содержанием сахара может превысить суточную норму потребления сахара ребенком в три раза.

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