- Более двух миллионов евро выделено на строительство новой аптеки.

Будущее развитие главной аптеки клиники Рудольфа Вирхова в Глаухау получит финансовую помощь от государства в размере 2,55 миллиона евро. Как заявила министр здравоохранения Петра Кёппинг (СДПГ), "Гарантировать надежное и своевременное обеспечение лекарствами является ключевым для любого медицинского учреждения". Это решение о выделении средств является важным шагом на пути к обеспечению долгосрочной безопасности поставок лекарств в регионе.

Проект строительства будет отвечать потребностям в лекарствах, медицинском оборудовании и расходных материалах для больницы и трех других близлежащих медицинских учреждений. Общие расходы оцениваются примерно в 4,8 миллиона евро.

По словам Кристиана Вагнера, директора клиники, новая клиническая аптека создаст среду для управления назначениями и расходами на лекарства с дальновидным подходом. По данным министерства, новое здание будет не только отвечать текущим потребностям, но и быть приспособленным для будущих требований.

Проект строительства выгоден не только главной аптеке, но и отвечает потребностям трех других медицинских учреждений, что делает его еще одним важным элементом местной медицинской инфраструктуры.

Кроме того, долгосрочная безопасность поставок лекарств в регионе дополнительно укрепляется за счет включения этих других медицинских учреждений в проект будущего развития.

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