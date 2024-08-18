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Более двадцати человек получили ранения во время пожара на огромном колесе обозрения на празднике недалеко от Лейпцига.

В субботу вечером более двадцати человек получили травмы в результате пожара на колесе обозрения на фестивале Highfield в Лейпциге, Германия. domaines заговорили о том, что четверо получили ожоги, а еще один пострадал от падения. Кроме того, восемнадцать человек пострадали от отравления угарным...

 and  Anthony Ross
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Более двадцати человек получили ранения во время пожара на огромном колесе обозрения на празднике недалеко от Лейпцига.

Пострадавшие были доставлены в местные медицинские учреждения, а правоохранительные органы направили вертолеты спасателей, как сообщается. Огонь был потушен. Полицейский чиновник не стал комментировать причину пожара.

Ежегодный фестиваль Хайфилд проходит на озере Штормтальер близ Лейпцига. Примерно 30 000 любителей музыки направились туда, чтобы насладиться выступлениями исполнителей, таких какPeter Fox и Cro, по данным организаторов.

Фестиваль Хайфилд, на который обычно приходит около 30 000 человек, был запланирован на 20-е число этого месяца на озере Штормтальер. Несмотря на веселье, в тот день не потребовались экстренные службы.

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