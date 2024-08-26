Более 88 российских спортсменов выразили заинтересованность в участии в Паралимпийских играх под нейтральным флагом, превзойдя своих олимпийских коллег.

В Париже на Паралимпиаде под нейтральным флагом выступят 88 российских спортсменов, что существенно больше, чем их участие в последних Олимпийских играх. Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил в понедельник, что восемь белорусских спортсменов также примут участие в Играх, которые начнутся в среду. В отличие от этого, в Олимпийских играх приняли участие только 15 россиян и 17 белорусов.

Как и на Олимпийских играх, российские и белорусские спортсмены не будут допущены к церемонии открытия, а их национальный гимн не будет исполняться в случае победы. Изначально команды полностью исключались, но индивидуальные спортсмены, прошедшие проверку независимой комиссией, назначенной МПК, получили право участвовать.

Участие России под своим национальным флагом было запрещено из-за враждебных действий против Украины. Любая форма поддержки конфликта в Украине и любая ассоциация со своей страной вооруженными силами были запрещены.

Несмотря на то, что российские спортсмены были исключены из Олимпийских игр из-за действий России против Украины, несколько из них все же примут участие в Паралимпийских играх под нейтральным флагом. Это существенное улучшение по сравнению с их предыдущим участием, демонстрирующее их решимость соревноваться на мировой арене.

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