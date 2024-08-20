- Более 800 огней продолжают гореть по всей Канаде

В Канаде в настоящее время бушуют около 800 лесных пожаров, которые сеют хаос. Как сообщает управляющий орган, Канадский межведомственный центр по борьбе с лесными пожарами (CIFFC), 223 из них находятся вне контроля.Renommierter Jasper National Park в западной части страны также вот уже несколько недель борется с этими пламенами.

Из-за ситуации с лесными пожарами этот знаменитый национальный парк в Канадских Скалистых горах временно закрыт для туристов, как объявлено на сайте парка. Все бронирования кемпингов до 3 сентября отменены. Пожары уже охватили более 33 000 гектаров земли.

"Кажется, что живешь в апокалипсисе или в зоне военных действий"

После эвакуации жители смогли вернуться в город Джаспер в прошлую пятницу, как сообщает Канадское пресс-агентство. Примерно треть инфраструктуры города была разрушена огнем.

Фотографии показали целые районы, превращенные в пепел. Среди груд обломков можно было увидеть сгоревшие автомобили и обугленные деревья. "Кажется, что живешь в апокалипсисе или в зоне военных действий", - рассказал один из жителей.

В прошлом году Канада столкнулась с лесными пожарами, которых не видели никогда раньше. Специалисты предупреждают, что из-за изменения климата пожары становятся все более частыми и разрушительными.

Другие парки в регионе также находятся в зоне риска из-за распространяющихся лесных пожаров. Ведется работа по перенаправлению туристического потока в незатронутые районы, чтобы поддержать туристическую индустрию Канады.

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