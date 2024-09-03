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Федеральные земли ГерманииНовостиСледующие виды процедур неплатежеспособности:

Более 780 предприятий, которые столкнулись с финансовым банкротством в течение первых шести месяцев периода.

Рост корпоративных банкротств в Гессене заметно ускорился. В частности, строительство пострадало больше всего.

 and  Ksenia Johnson
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Несмотря на всё, строительный сектор переживает рост банкротств.
Несмотря на всё, строительный сектор переживает рост банкротств.

- Более 780 предприятий, которые столкнулись с финансовым банкротством в течение первых шести месяцев периода.

В первой половине 2024 года в Гессене наблюдался рост корпоративных банкротств на 22%, согласно данным Гессенского статистического управления в Висбадене. Это привело к впечатляющему числу 782 случаев банкротств компаний. Лидирует в этом списке строительный сектор с 160 случаями. С другой стороны, число личных банкротств выросло примерно на 7%, достигнув почти 2300 по сравнению с первой половиной 2023 года.

В следующих разделах перечислены виды процедур банкротства, которые могут быть применены в ответ на рост корпоративных банкротств в связи с текущей ситуацией в Гессене. Увеличение корпоративных банкротств подчеркивает важность понимания различных процедур банкротства.

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