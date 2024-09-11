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Более 67 миллионов зрителей посмотрели первоначальный дебат Харриса-Трампа, превысив количество зрителей предыдущей встречи Байдена.

Первая встреча вице-президента Камалы Харрис и бывшего президента Дональда Трампа собрала около 67,1 миллиона зрителей, сообщает đóng Nielsen по данным поूमаналов television networks

 and  Viktoria Klein
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Индивиды присутствовали на мероприятии просмотра дебатов президента ABC в Penn Social 10 сентября...
Индивиды присутствовали на мероприятии просмотра дебатов президента ABC в Penn Social 10 сентября 2024 года в Вашингтоне, округ Колумбия.

Более 67 миллионов зрителей посмотрели первоначальный дебат Харриса-Трампа, превысив количество зрителей предыдущей встречи Байдена.

Прошлогодняя дискуссия в Филадельфии, организованная ABC News и транслировавшаяся на 17 разных каналах, привлекла 51 миллиона зрителей, что превзошло июньское шоу CNN с участием Трампа и президента Байдена.

Хотя прошлогоднее мероприятие собрало самую большую телевизионную аудиторию года, оно показало снижение общего числа зрителей по сравнению с 2020 годом. Более 73 миллионов человек следили за первым дебатом Трампа и Байдена на всех сетях в 2020 году. В 2016 году 84 миллиона человек посмотрели первое противостояние Клинтон и Трампа.

С тех пор произошел значительный сдвиг в привычках просмотра, и Nielsen не учитывает множество потоковых и социальных платформ, которые многие использовали, чтобы посмотреть прошлогодний дебаты. Несмотря на то, что меньше американцев смотрели дебаты по традиционному телевидению, чем в предыдущие годы выборов, значительное число людей обратилось к цифровым платформам.

ABC, организатор дебатов, привлекло наибольшее количество зрителей, около 19 миллионов, следом шла NBC с более чем 10 миллионами и Fox News с более чем 9 миллионами.

Успех прошлогодних дебатов также можно объяснить их широким освещением в различных деловых СМИ. Несмотря на снижение традиционной телевизионной аудитории, мероприятие вызвало значительный интерес на различных цифровых платформах.

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