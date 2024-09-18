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Более 600 сотрудников правоохранительных органов обеспечат, чтобы Висн оставался самым безопасным общественным праздником.

Запрещенные предметы включают багаж, контейнеры и столовые приборы

 and  Alex Stellmacher
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Более 600 сотрудников правоохранительных органов обеспечат, чтобы Висн оставался самым безопасным общественным праздником.

После инцидента с ножом в Солінґене, организаторы крупных народных фестивалей уделяют особое внимание безопасности. Мюнхенский Октоберфест, который начнётся в эти выходные, стремится быть максимально безопасным. Более 600 сотрудников правопорядка будут присутствовать, чтобы гарантировать безопасность. Также будут введены различные ограничения и серьёзные штрафы.

Органы власти уверены в безопасности 189-го Октоберфеста. "Висен" известен как "самый безопасный народный фестиваль в мире", сказал руководитель развертывания Кристиан Хубер из полиции Мюнхена, но он также признал, "мы не можем гарантировать полную безопасность". Команда безопасности делает все возможное, чтобы приблизиться к 100% безопасности. "Мы можем говорить о очень высоком уровне безопасности", - заявил Хубер. Общая ситуация с безопасностью ухудшилась, но нет конкретных признаков опасности, добавил он.

Примерно 600 полицейских будут патрулировать Мюнхенский Октоберфест, начиная с субботы и заканчивая 6 октября. Впервые будут использованы 40 металлодетектора. Кроме того, будет присутствовать от 1200 до 1500 городских смотрителей. Регулярные проверки на входных пунктах и сильное полицейское присутствие уже давно являются частью стратегии безопасности этого всемирно известного народного фестиваля, на который в прошлом году пришло более 7,2 миллиона посетителей, что является новым рекордом.

Место будет тщательно мониториться полицейскими камерами, особенно курильщикам следует об этом знать. Несмотря на частичную легализацию марихуаны, косяки по-прежнему запрещены на баварских народных фестивалях. Как и в прошлом году, когда марихуана была ещё запрещена, полиция будет принимать строгие меры. Штрафы за косяки на Терезиенвизе могут составить до 1500 евро. "Избегайте курения этой дряни на территории Висен", - советует Хубер.

Видеонаблюдение, запрет на дроны, камеры на теле

Развивающаяся стратегия безопасности также включает запрет на большие сумки и рюкзаки, а также ножи и стеклянные бутылки. Попытка пронести нож из шатра на территорию фестиваля может обернуться штрафом до 1000 евро.

Дроны и полёты запрещены над территорией. Примерно 50 камер следят за зоной мероприятий. Полицейские оснащены камерами на теле, а подходы к территории ограждены барьерами и бетонными вазонами.

Полицейские будут активно присутствовать на Мюнхенском Октоберфесте, патрулируя территорию, чтобы гарантировать безопасность. С более чем 600 офицерами и дополнительными смотрителями фестиваль стремится сохранить свою репутацию "самого безопасного народного фестиваля в мире".

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