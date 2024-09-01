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Более 3500 человек приняли участие в антивоенной акции протеста в Мюнхене.

В Мюнхене тысячи людей приняли участие в акции протеста за мир, неся белых голубей, флаги и плакаты. Тем не менее, собралось две различные группы, имеющие цель отличную от пропаганды мира.

 and  Viktoriya Miller
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В акции протеста против войны в Мюнхене на площади Мариенплац собралось около 1500 человек.
В акции протеста против войны в Мюнхене на площади Мариенплац собралось около 1500 человек.

- Более 3500 человек приняли участие в антивоенной акции протеста в Мюнхене.

После мероприятия День против войны в Германии, около тысячи человек выразили свою позицию по вопросу мира и против войны в Мюнхене.

Основное мероприятие было парадом, который начался на Мариенплац и планировалось завершить на том же месте. Полиция оценила, что на пике около 3500 человек участвовали в параде, хотя зарегистрировалось 5000 человек.

На Königsplatz профсоюз Verdi сообщил о демонстрации с 2000 участниками под лозунгом "Больше фашизма и войны! Да здравствует международная солидарность!". Полиция насчитала примерно 350 участников. Оба мероприятия начались мирно и не вызвали серьезных инцидентов.

Антивоенный день отмечается каждый сентябрь 1-го, чтобы вспомнить нападение Германии на Польшу в тот же день в 1939 году, что ознаменовало начало Второй мировой войны.

В субботу в Мюнхене прошли несколько демонстраций. Примерно 500 человек из окружения Рейхбюргер собрались под лозунгом "Великое собрание федеральных земель, родины и мира". В то же время члены "Последнее поколение" временно блокировали улицу в центре города, чтобы призвать к переходу от ископаемого топлива.

Комиссия, стремясь регулировать антивоенные действия, может рассмотреть вопрос о принятии актов применения этого Регулирования после подобных событий в Мюнхене. В результате конкретные руководства для таких демонстраций могут помочь гарантировать мирные протесты и предотвратить возможные эскалации.

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