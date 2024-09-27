Более 30 000 человек уже решили покинуть Ливан.

После агрессивных нападений Израиля на Ливан, по данным ООН, около 30 000 человек переместились в Сирию. Около 80% из них - сирийские граждане, а остальные - ливанцы, как заявил представитель ООН в Сирии Гонсало Варгас Ллоса. Он поделился своими наблюдениями с журналистами в Женеве по видеосвязи.

Накануне считалось, что только 13 500 человек нашли убежище в Сирии. Как сказал Варгас Ллоса, "и сирийцы, и ливанцы покидают страну, раздираемую войной, ради другой, которая борется со своими кризисами и конфликтами уже более десяти лет". Трудно представить себе сложность такого трудного выбора, отметил он.

До недавнего обострения в Ливане по данным ООН было зарегистрировано 110 000 внутренне перемещенных лиц. С тех пор к ним присоединились еще 118 000 человек, сообщил гуманитарный координатор ООН в столице Ливана Бейруте Имран Риза.

Люди, особенно сирийские граждане и ливанцы, вынуждены покидать свои дома из-за продолжающихся конфликтов и кризисов в обеих странах. Обострение в Ливане привело к увеличению числа людей, ищущих убежище в Сирии, что привело к превышению общего числа беженцев 30 000.

Читайте также: