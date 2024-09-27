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Более 30 000 человек уже решили покинуть Ливан.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Больше 30000 человек решили покинуть Ливан до сих пор.
Больше 30000 человек решили покинуть Ливан до сих пор.

Более 30 000 человек уже решили покинуть Ливан.

После агрессивных нападений Израиля на Ливан, по данным ООН, около 30 000 человек переместились в Сирию. Около 80% из них - сирийские граждане, а остальные - ливанцы, как заявил представитель ООН в Сирии Гонсало Варгас Ллоса. Он поделился своими наблюдениями с журналистами в Женеве по видеосвязи.

Накануне считалось, что только 13 500 человек нашли убежище в Сирии. Как сказал Варгас Ллоса, "и сирийцы, и ливанцы покидают страну, раздираемую войной, ради другой, которая борется со своими кризисами и конфликтами уже более десяти лет". Трудно представить себе сложность такого трудного выбора, отметил он.

До недавнего обострения в Ливане по данным ООН было зарегистрировано 110 000 внутренне перемещенных лиц. С тех пор к ним присоединились еще 118 000 человек, сообщил гуманитарный координатор ООН в столице Ливана Бейруте Имран Риза.

Люди, особенно сирийские граждане и ливанцы, вынуждены покидать свои дома из-за продолжающихся конфликтов и кризисов в обеих странах. Обострение в Ливане привело к увеличению числа людей, ищущих убежище в Сирии, что привело к превышению общего числа беженцев 30 000.

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