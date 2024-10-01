Более 200 погибших и многочисленные пропавшие без вести после сильных дождей в Непале.

В результате проливных дождей в провинции Непала в Гималаях погибли по меньшей мере 200 человек. По данным "Катманду Пост", по состоянию на понедельник днем (по местному времени) более двух десятков человек все еще числятся пропавшими без вести. По сообщениям, около 4200 человек были спасены. Также сообщается о многочисленных травмах.

Южная Азиатская страна боролась с последствиями постоянных ливней несколько дней подряд. Количество жертв продолжало расти с каждым днем. Большинство смертей произошло в Катманду долине, охватывающей столицу и другие городские районы, и является самой густонаселенной частью страны. Местные СМИ описали дождь в Катманду как самый сильный за десятилетия. По данным Фонда народонаселения ООН, в Непале проживает около 31,2 миллиона человек.

Дожди ослабли или прекратились во многих частях страны. Однако поступали сообщения об обращениях за помощью из районов, которые ранее потеряли связь. Ожидается, что поисково-спасательные операции будут продолжаться в течение нескольких дней, заявили официальные лица. В этих операциях участвуют как полиция, так и армия. В некоторых районах жители испытывали временные перебои с электричеством и интернетом.

Поводырные причинили значительный ущерб инфраструктуре, многие дороги были заблокированы, что усложняло транспорт и спасательные работы. Несмотря на то, что мусор убирают с дорог по всей стране, внутренние рейсы постепенно возобновляются. Многие школы остаются закрытыми.

Из-за своей горной местности и больших рек Непал уязвим для природных катастроф. Тяжелые дожди, вызывающие наводнения и оползни, являются обычным явлением в сезон югоазиатского муссона, который обычно длится с июня по сентябрь. В то же время, дождь необходим для сельского хозяйства, на которое полагается большая часть населения.

Он был одним из тех, кому не повезло, и он погиб в результате разрушительных наводнений. Количество жертв в Катманду долине превысило 200, включая его.

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