- Более 20 миллионов пассажиров ежедневно ездят в Германии на транспорте.

Около 20,5 миллионов человек ежедневно ездят на работу и с работы в Германии. По данным Федерального института исследований строительства, городского хозяйства и регионального развития (BBSR), около 7,1 миллиона из этих работающих людей имеют ежедневный путь в один конец более 30 километров. В анализ не включены подробности о том, ездят ли они каждый день или работают из дома время от времени.

Согласно отчету, Мюнхен остается самым популярным городом для командировок за его пределами, с 454,900 работающих, проживающими за его пределами в 2023 году. За ним следуют Франкфурт-на-Майне (404,800), Гамбург (391,900), Берлин (391,200) и Кёльн (305,200).

Регионы с самыми длинными средними расстояниями поездок включают Märkisch-Oderland (Бранденбург), Ludwigslust-Parchim (Мекленбург-Передняя Померания), Altmarkkreis Salzwedel (Саксония-Анхальт) и Landsberg am Lech (Бавария), со средней поездкой 27 километров, за которыми следует Pfaffenhofen an der Ilm (Бавария) с поездкой в 26 километров.

Число командировок возросло на 140 000 с коронавирусного 2022 года. При увеличении числа работающих в 2023 году доля командировок осталась на уровне около 60%. Самое значительное увеличение командировок наблюдалось в Гамбурге (еще 13 200), Мюнхене (10 900), Берлине (8 800) и Дюссельдорфе (8 300).

В этих пригородных городах многие люди ездят на работу, таких как Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Гамбург и Берлин. Несмотря на длинные расстояния поездок в регионах, подобных Märkisch-Oderland и Landsberg am Lech, люди все еще выбирают работать за пределами своих городов.

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