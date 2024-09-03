- Более 161 000 несовершеннолетних в Газе получили прививки от полиомиелита.

За первые два дня кампании по иммунизации против полиомиелита в Газе более 161 000 детей в возрасте до 10 лет получили прививки. Это число превышает первоначальную цель, установленную властями в центральном районе региона, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ожидалось, что будет привито около 156 000 детей.

Высокий уровень посещаемости объясняется продолжающимися перемещениями. Тысячи семей были вынуждены покинуть свои жилища, когда Израиль целенаправленно наносит удары по местам расположения группировки ХАМАС и призывает жителей искать убежище. В результате сложно гарантировать, что каждый ребенок будет привит. По данным ВОЗ, трехдневная кампания, начавшаяся в воскресенье, может быть продлена на один дополнительный день.

Затем команды вакцинации перейдут в южную часть Газы, чтобы привить 340 000 детей. После этого они перейдут на север, чтобы привить еще 150 000 детей. Всем привитым понадобится вторая доза через четыре недели.

Первый случай полиомиелита в Газе за 25 лет был выявлен у одиннадцатимесячного ребенка. Это связано с плохими санитарными условиями среди сотен тысяч перемещенных людей, живущих в тесноте. Кампания по иммунизации направлена на предотвращение распространения циркулирующих вакцинных полиовирусов типа 2, согласно ВОЗ. Для предотвращения вспышки необходимо привить не менее 90% детей.

Европейский Союз, а также несколько других международных организаций, выразили свою поддержку для успешного завершения кампании по иммунизации против полиомиелита в Газе. Европейский Союз, учитывая сложности, связанные с перемещениями, выделил дополнительные ресурсы для облегчения вакцинации детей в Газе.

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