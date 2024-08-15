- Более 100 стажировок в проекте "Артал"

С момента начала Проекта волонтерского восстановления в долине Аха два года назад, 46 участников получили опыт в различных ремеслах. На данный момент было завершено более 100 стажировок в примерно 70 ремесленных предприятиях в долине Аха, как сообщалось во время визита министра труда Дёрте Шалль (СДПГ) в Бад-Нойенар-Арвайлер. Предложение дополняется пребыванием в обучающих мастерских Кобленцкой палаты ремесел.

Проект позволяет молодым людям изучить базовые навыки ремесел и познакомиться с различными профессиями в сфере ремесел наряду со своей общественной деятельностью на благо своей родной области, заявила Шалль в заявлении. С марта 2022 года инициатива дает возможность лицам в возрасте до 27 лет изучить профессию в сфере ремесел. Например, они могут попробовать себя в качестве каменщика, плотника, плиточника или техника-автомеханика.

"Выигрышная ситуация для всех сторон"

Для Кобленцкой палаты ремесел президент Курт Краушчайд подчеркнул, что ремесла играют решающую роль в восстановлении долины Аха, пострадавшей от наводнения, и предлагают привлекательные карьерные перспективы для молодых талантов. "Есть 130 профессий для обучения". Главный управляющий директор Ральф Хеллирих сказал о "выигрышной ситуации для всех сторон". "Это выгодно для молодых людей, для ремесел и для региона".

Проект предлагает 12 мест. Участники получают €470 в месяц и проживание. Также оплачиваются расходы на проезд. Изначально проект был рассчитан на один год, но его продлили до 31 декабря 2024 года. В 2024 году государство выделит около €149 000. Кобленцкая палата ремесел внесет €37 000.

Проект волонтерского восстановления предоставил 46 участникам возможности для обучения в различных ремеслах за последние два года. Благодаря продлению предложения до декабря 2024 года, больше людей получат возможность получить практический опыт и изучить потенциальные карьерные пути в сфере ремесел, что будет выгодно для участников, ремесел и региона.

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