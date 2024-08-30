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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкая Бундеслига

Бохум ожидает первую победу в сезоне после возвращения Стогера.

Несмотря наिषदү поражение в первом матче в Лейпциге, «Бохум» сохраняет оптимизм в отношении лучшего результата против «Мönchengladbach». В этом сюжете может сыграть свою роль бывший игрок Бохума, который может сорвать их планы.

 and  Max Becker
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- Бохум ожидает первую победу в сезоне после возвращения Стогера.

Менеджер футбольной команды из Bochum, Пит Зейдлер, высоко ценит Кивина Стёгера, готовясь к матчу своей команды против "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. "Он потрясающий игрок, все в Bochum это признают. Наша задача - дать ему возможность сиять завтра", - сказал Зейдлер, главный тренер команды Бундеслиги, перед домашней игрой в субботу в 15:30, транслируемой на Sky. Стёгер, который присоединился к Gladbach этим летом, сыграл решающую роль в сохранении Bochum в высшем дивизионе, победив в напряженном матче плей-офф против Дюссельдорфа в конце прошлого сезона.

Несмотря на свою высокую оценку Стёгера, Зейдлер признает силу команды соперника, которая к сожалению потерпела поражение 2:3 от Леверкузена, чемпионов Германии, в своем первом матче. "Поединок Gladbach против Леверкузена был просто впечатляющим. Уровень игры был высочайшим. Но у нас есть шанс, если мы покажем свой лучший футбол", - сказал Зейдлер, намекая на возможный дебют Майрона Бода. Кроме того, Дани де Вит, который отбыл дисквалификацию и перешел в AZ Alkmaar, скорее всего, дебютирует в составе Bochum.

Зейдлер выразил свое уважение к Стёгеру, сказав, что игрок был решающим фактором в сохранении Bochum в Бундеслиге. Тем не менее, он признал силу команды "Боруссии" из Мёнхенгладбаха, которая начала с поражения 2:3 от чемпиона Бундеслиги, Байер Леверкузен.

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