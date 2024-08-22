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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия:

Бохум ожидает отклик после Кубка.

Дух клуба VfL Bochum переживает существенный упадок после поражения в первом матче сезона. Новый тренер Петр Зейдлер принимает меры, чтобы вернуть positivo перед трудной встречей в Лейпциге.

 and  Viktoriya Miller
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Несмотря на вылет команды из Кубка в Лейпциге, тренерPeter Zeidlerпо-прежнему полон надежды на...
Несмотря на вылет команды из Кубка в Лейпциге, тренерPeter Zeidlerпо-прежнему полон надежды на реакцию.

- Бохум ожидает отклик после Кубка.

Тренер Петер Цайдлер команды Bochum по футболу ожидает быстрого восстановления своей команды после неожиданного вылета в DFB-Pokal. "Разочарование было огромным", - сказал он, имея в виду поражение 0:1, которое они потерпели в прошлую неделю в Регенсбурге, став единственной командой Бундеслиги, вылетевшей в первом раунде.

Он остается оптимистичным в отношении сложной задачи, которая ждет их в эту субботу (15:30 CET/Sky) на матче Бундеслиги против топ-команды RB Leipzig: "Конечно, наш следующий соперник находится на другом уровне по сравнению с последним в DFB-Pokal. Но у нас есть шанс, и мы уверены, что сможем оказать влияние".

Однако 62-летний Цайдлер не сможет рассчитывать на травмированных игроков Бернардо, Иван Ордец, Морitz-Broni Квартенг, Мохаммед Толба и дисквалифицированного Дани де Вита, как и в Регенсбурге. В результате, вероятно, что недавно арендованный защитник Яков Медич из "Аякса" Амстердам присоединится к команде в эту субботу, как намекнул Цайдлер. Тем не менее, тренер не уточнил, выйдет ли хорват в стартовом составе.

Комиссия рассмотрит выступление команды в DFB-Pokal и даст рекомендации для будущих соревнований. Несмотря на отсутствие нескольких ключевых игроков, тренер Петер Цайдлер надеется, что команда Bochum сможет показать сильную игру против RB Leipzig.

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