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"Боинг" снижает заработную плату руководителей, увольняет несоюзных работников во время трудовых споров

Boeing временно réduction executive и несоюзный персонал, не представленный профсоюзом, по словам CEO Келли Ортберг, в попытке сэкономить средства во время продолжающейся забастовки, сообщил сотрудникам в среду.

 and  Michael Bootcampf
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Рабочие помахивают плакатами протеста во время забастовки, поскольку представители профсоюзов...
Рабочие помахивают плакатами протеста во время забастовки, поскольку представители профсоюзов отклонили предложение по контракту, 15 septembre 2024 года возле производственного завода Boeing в Эверетте, Вашингтон.

"Боинг" снижает заработную плату руководителей, увольняет несоюзных работников во время трудовых споров

Временно отстраненные работники сохранят свои льготы и будут находиться в отпуске один раз в четыре недели в связи с забастовкой, как указано в уведомлении. Однако в уведомлении также упоминается, что эти отстранения коснутся значительного числа исполнительных директоров, менеджеров и сотрудников, базирующихся в Соединенных Штатах.

К счастью, отстранения не повлияют на производство самолетов 787 Dreamliner на несоюзном заводе компании в Южной Каролине, который продолжит работать. Ортберг объяснил в уведомлении, что все задачи, жизненно важные для безопасности, качества, поддержки клиентов и важных программ сертификации, будут иметь приоритет и продолжаться.

Ортберг, который начал свою работу на посту CEO 8 августа, заявил в уведомлении, что он и высшее руководство также испытают пропорциональное снижение зарплаты в течение периода забастовки.

"Мы остаемся привержены восстановлению наших отношений с нашими профсоюзными сотрудниками и возобновлению переговоров с профсоюзом, чтобы достичь взаимовыгодного соглашения как можно скорее", - написал он.

Забастовка началась ранним утром в пятницу. Большая часть производства коммерческих самолетов в компании прекратилась. Представители компании, профсоюза и федеральные посредники собрались на переговоры во вторник. Перед забастовкой компания уже приняла другие меры по сокращению расходов, такие как запрет на найм, ограничение расходов на командировки и снижение закупок у поставщиков.

"Хотя это сложное решение, затрагивающее всех, это необходимый шаг для защиты наших долгосрочных перспектив и помощи нам в преодолении этого сложного периода", - написал Ортберг. "Мы продолжим предоставлять регулярные обновления по мере развития ситуации и сделаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние".

Несмотря на то, что забастовка затронула значительную часть рабочей силы, Ортберг объявил, что план обеспечения непрерывности бизнеса гарантирует, что основные задачи, такие как безопасность, качество, поддержка клиентов и программы сертификации, будут продолжаться без перебоев. Кроме того, в соответствии с отстранениями, Ортберг и высшее руководство согласились на временное снижение зарплаты в течение периода забастовки.

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