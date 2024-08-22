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ПанорамаНовостиСредиземноморский остров

Богатый линчец найден мертвым на подводной яхте

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Майка Линч чаще всего называют "британским эквивалентом Билла Гейтса"
Майка Линч чаще всего называют "британским эквивалентом Билла Гейтса"

- Богатый линчец найден мертвым на подводной яхте

После трехдневной погони подтвердилось: известный британский бизнесмен Майк Линч, 59 лет, и его 18-летняя дочь трагически погибли во время плавания у берегов Сицилии, Италия. Их тела были извлечены из затонувшей яхты. Спасательные операции продолжаются, чтобы найти дочь. К сожалению, этот инцидент унес семь жизней в понедельник, в том числе двух близких друзей Линча, которые были его матросами. Линч праздновал свою судебную победу, отправившись в плавание на яхте.

Подробности инцидента все еще неясны. Предполагается, что экипаж и гости на борту "Байесиан" были застигнуты врасплох внезапным штормом недалеко от порта Портичелло, близ Палермо. Яхта, длиной около 56 метров, находилась всего в 0,5 морской мили (около 900 метров) от берега. Версия событий такова, что яхту накрыла огромная волна, в результате чего она быстро затонула в течение 60 секунд. Некоторые спекуляции указывают на открытый люк или неправильно отрегулированный киль как на возможные причины.

Известный как "Британский Билл Гейтс" на родине, Линч является основателем фирмы Autonomy, которую он продал компании Hewlett-Packard в 2011 году за астрономическую сумму в 11 миллиардов долларов (приблизительно 9,9 миллиарда евро по текущему курсу обмена валют). Эта сделка, к сожалению, вошла в историю как одно из самых неудачных приобретений в истории Силиконовой долины.

Приговор суда

Линча, а также его бывшего финансового менеджера Стива Чемберлена обвиняли в обмане американской компании относительно финансового состояния их компании. Однако присяжные оправдали обоих. Жестокая ирония судьбы, Чемберлен погиб в результате наезда автомобиля во время бега.

Остров Сицилия в Средиземном море стал трагическим местом, где яхта, на которой находились Майк Линч и его дочь, потерпела крушение. Несмотря на трагический инцидент, произошедший возле Палермо, они, возможно, планировали отправиться на спокойный средиземноморский остров, чтобы отпраздновать свою победу.

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