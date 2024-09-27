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Богатый французский предприниматель заработал ошеломляющие 17 миллиардов долларов благодаря стратегии экономического возрождения Китая.

Мировой миллиардер, возглавляющий французский люксовый корпоративный гигант LVMH, заработал дополнительные 17 миллиардов долларов после объявления Китаем neuen мер по стимулированию экономического роста. Некоторые аналитики считают эти действия значительным стимулом, или "bazooka", необходимым...

 and  Carmen Simpson
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Богатый французский предприниматель заработал ошеломляющие 17 миллиардов долларов благодаря стратегии экономического возрождения Китая.

Бернар Арно не единственный победитель в этой ситуации. Согласно Reuters, акции Китая и Гонконга готовы показать лучшую неделю за 16 лет после неожиданных стимулирующих мер и решительных заявлений китайского правительства.

Арно, возглавляющий LVMH, начал четверг с потери большей части своего состояния в этом году, так как его fortuna упала на $24 миллиарда из-за спада на рынке роскошных товаров, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Однако его чистая стоимость резко возросла на $17 миллиардов до $201 миллиардов к концу дня, согласно индексу, что является третьим по величине ежедневным ростом за всю историю. Это произошло после того, как акции LVMH взлетели почти на 10% в Париже, благодаря оптимизму в отношении способности китайского руководства оживить экономику и таким образом возродить спрос на роскошные товары.

LVMH объявило в июле, что продажи в первом полугодии этого года в регионе Азии упали на 10% по сравнению с 2023 годом. Этот рынок, который составлял 31% общего дохода в прошлом году, в основном контролируется Китаем.

Слабая экономика Китая оказывала давление на многие западные бренды. Страна сталкивается с целым рядом проблем, в том числе слабым потребительским спросом, затяжным спадом на рынке недвижимости и растущим долговым кризисом на местном уровне.

В течение многих месяцев экономисты призывали китайских чиновников принять более решительные меры для стимулирования угасающей экономики второй по величине страны мира, которая рисковала не достичь своей цели роста в 5%. На этой неделе, похоже, они отвечают на эти призывы.

"Пекин, похоже, решительно настроен выпустить свои стимулирующие инструменты один за другим", - написали аналитики инвестиционного банка Nomura в записке для клиентов в четверг. "Признание Пекином серьезности экономической ситуации и неудачи в частичном подходе должно быть воспринято рынками положительно".

Фактически, к пятнице акции Китая и Гонконга идут на лучшую неделю с 2008 года. Индекс Hang Seng Гонконга вырос более чем на 12% за эту неделю, в то время как основной индекс CSI300 материкового Китая вырос более чем на 15%.

Рынки растут

Инвесторы приветствовали новость в четверг о том, что 24-членное Politburo, высший орган принятия решений, посвятило свое ежемесячное сентябрьское заседание экономическим вопросам, отклонившись от своей обычной повестки дня.

Под председательством лидера Си Цзиньпина официальные лица пообещали усилить "противоциклическую фискальную и монетарную политику", чтобы помочь низко- и среднедоходным гражданам и поддержать аiling property market, который находился в спаде в течение четырех лет.

Объявление состоялось всего через два дня после того, как Пан Гуншэнь, губернатор Народного банка Китая (НБК), объявил о пакете мер по поддержке бизнеса за счет снижения одной из основных процентных ставок и уменьшения доли денежных резервов, которые банки должны держать в резерве, высвобождая средства для кредитования.

Семьдневная ставка обратного РЕПО была снижена с 1,7% до 1,5%. НБК также снизил коэффициент резервирования банков на полпроцента, высвободив около 1 триллиона юаней ($142 миллиарда) для новых кредитов.

Пан также объявил о снижении ставок по существующим ипотечным кредитам и снижении минимального первоначального взноса для повторных покупателей жилья с 25% до 15% для поддержки аiling property sector, который многие экономисты считают корнем многих экономических проблем Китая.

Тем не менее, эксперты предупреждают инвесторов сохранять осторожность, так как официальным лицам все еще предстоит разработать стратегии для стабилизации рынка недвижимости, который когда-то составлял до 30% экономической активности. Он начал охлаждаться в 2019 году и достиг глубокой впадины примерно через два года после того, как правительство начало кампанию против заимствований разработчиков.

Стимулирующие меры и решительные заявления китайского правительства привели к тому, что акции Китая и Гонконга показали лучшую неделю за 16 лет, что может быть выгодно для многих компаний, работающих в этих регионах. Бернардо Арно, возглавляющий LVMH, увидел резкий рост своей чистой стоимости на $17 миллиардов благодаря оптимизму в отношении экономического возрождения Китая, которое может возродить спрос на роскошные товары.

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