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КультураНовостиНачало предпродажных работ

Бог Шлагерсингера отправится в турне по арене в 2025 году.

Роланд Канке в августе завершил свой знаменательный юбилейный тур. Впоследствии, шлягерная знаменитость объявила о другом будущем живом выступлении, назначенном на 2025 год.

 and  Carmen Simpson
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Энтузиазм по отношению к Кайзеру не ослабевает: Роланд Кайзер планирует очередной тур в апреле 2025...
Энтузиазм по отношению к Кайзеру не ослабевает: Роланд Кайзер планирует очередной тур в апреле 2025 года.

- Бог Шлагерсингера отправится в турне по арене в 2025 году.

В этом году легендарный исполнитель шлягеров Роланд Кайзер (72) отметил свой 50-летний юбилей на сцене с особым живым туром. Каждое выступление длилось примерно 2,5 часа и включало не менее 50 из его самых известных песен из богатой карьеры. В общей сложности, около 400 000 зрителей посетили эту замечательную концертную серию, завершившуюся аншлагом на берлинской Waldbühne в конце августа.

Кайзер и его группа готовы к новым приключениям

Теперь, согласно его веб-сайту, Кайзер объявил, что он и его группа готовы к следующему музыкальному приключению по стране. С объявлением в СМИ, "Роланд Кайзер - ТУР АРЕНЫ 2025" запланирован на 16 концертов в Германии, Австрии и Швейцарии. Приключение начинается 25 апреля в Бремене и заканчивается 6 июня в Мюнхенской Olympiahalle.

Ваш шанс получить редкие билеты

Фormalная продажа билетов начинается 4 сентября, 14:00, на Eventim. Абоненты O2 имеют возможность забронировать ограниченное количество билетов через Приоритетные билеты во время эксклюзивной предварительной продажи, которая начнется 2 сентября, 10:00.

Предварительные продажи на высоко ожидаемый "Роланд Кайзер - ТУР АРЕНЫ 2025" начинаются в течение эксклюзивного периода, начиная с 2 сентября, 10:00. Воспользовавшись этой возможностью, фанаты могут забронировать свои билеты до начала общей продажи 4 сентября, 14:00. Этот специальный период предварительной продажи называется "Начало предварительных продаж".

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