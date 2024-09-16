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Boeing вводит заморозку наемных работников и ограничивает льготы для руководителей по роскошным поездкам на фоне длительного прекращения работы.

В условиях значительного снижения уровня Production, Boeing вводит временные сокращения, затрагивающие несоюзных сотрудников в некоторой степени.

 and  Carmen Simpson
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Рабочие с плакатами протеста возле производственного завода компании Boeing
Рабочие с плакатами протеста возле производственного завода компании Boeing

Boeing вводит заморозку наемных работников и ограничивает льготы для руководителей по роскошным поездкам на фоне длительного прекращения работы.

В понедельник высшее руководство Boeing, возглавляемое финансовым директором Брайаном Уэстом, объявило о приостановке найма и прекращении неэссенциальных поездок. Даже временные увольнения сотрудников, менеджеров и высшего звена рассматриваются в качестве возможного шага.

Компания приостанавливает первую и бизнес-класс поездки, даже для руководителей Boeing – хотя не уточняется, будут ли они продолжать использовать корпоративные самолеты в личных целях.

Сообщение Уэста было прямым ответом на продолжающийся спор с Международной ассоциацией машиностроителей и авиационных рабочих. В пятницу 33 000 членов профсоюза, после 95% голосования против достигнутого соглашения между руководством профсоюза и Boeing, объявили забастовку. Еще 4% проголосовали за прекращение работы на одном из крупнейших производителей и экспортеров США.

"Эта забастовка представляет собой серьезную угрозу нашему восстановлению, и мы должны принять необходимые меры для сохранения наличных средств и обеспечения нашего общего будущего", - заявил Уэст в меморандуме.

Boeing также сокращает благотворительные взносы, прекращает обеды в своих учреждениях и приостанавливает участие в выставках и мероприятиях. В рамках приостановки найма Boeing временно приостанавливает повышения зарплаты за продвижение по службе. Несмотря на то, что переговоры между профсоюзом и компанией возобновятся на этой неделе с участием посредника из федерального правительства.

Boeing также рассматривает возможность сокращения расходов с некоторыми из своих 10 000 поставщиков, согласно меморандуму Уэста.

"Мы приостановим большинство заказов на программы 737, 767 и 777, которые будут выдаваться нашим поставщикам", - написал он.

Финансовое положение Boeing далек от прочного, и они потеряли $33 миллиарда с 2019 года. В пятницу рейтинговые агентства Fitch и Moody's намекнули на возможность понижения кредитного рейтинга Boeing до уровня "мусорных" облигаций.

Приостановка найма и прекращение неэссенциальных поездок распространяются и на деловые поездки. Из-за финансового давления Boeing рассматривает возможность сокращения расходов с некоторыми из своих 10 000 поставщиков.

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