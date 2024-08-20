Boeing прекращает испытания своих проблемных моделей 777X из-за выявленных структурных сбоев.

В ходе испытательного полета Boeing выявил проблемы с определенной деталью, расположенной между двигателем и крыльями самолета. По заявлению Boeing, они обнаружили деталь, которая не работала как задумано, что привело к замене детали для изучения ее функционирования.

777X, который Boeing называет "самым большим и экономичным двухдвигательным самолетом в мире", должен был начать операции в 2020 году. Однако самолет столкнулся с многочисленными задержками и финансовыми издержками.

Еще одно препятствие может повлиять на его перенесенную дату запуска в 2025 году. Boeing заявил, что испытательные полеты его четырехсамолетного флота возобновятся, когда это будет возможно.

С момента своего дебюта в 1995 году 777 был очень успешным для Boeing, закрепив за собой позицию самого продаваемого широкофюзеляжного самолета. 777X предложит авиакомпаниям дополнительную версию самолета наряду с хорошо зарекомендовавшим себя, но устаревшим 777-300ER.

Это еще одно препятствие для Boeing, который в настоящее время борется с проблемами безопасности после взрыва одной из своих дверей на борту самолета 737 Max, эксплуатируемого Alaska Airlines ранее в этом году. По словам Boeing, упущение в документации привело к тому, что четыре болта, необходимые для крепления дверной пробки, не были установлены до того, как самолет покинул завод в прошлом году.

Проблемы с 777X являются лишь последними в серии вопросов безопасности и качества, преследующих производственные мощности Boeing. Эти проблемы вызвали несколько федеральных расследований и обвинения в разглашении, а также способствовали задержкам поставок самолетов, вызывая проблемы для авиакомпаний и пассажиров по всему миру.

На прошлой неделе Boeing одержал победу над Airbus в июле заказов на новые самолеты. Однако он все еще отстает от своего конкурента по общему количеству заказов за год, поскольку проблемы с безопасностью продолжают наносить ущерб репутации компании.

С 2019 года Boeing понес убытки в размере 33 миллиардов долларов - астрономическая цифра, подчеркивающая значительное падение компании, когда-то синонима американского превосходства.

Акции Boeing (BA) упали на 2% на премаркете во вторник. Акции упали почти на 30% в этом году.

–Крис Исидора и Тамара Хардингем-Гилл из CNN внесли вклад в этот отчет.

Задержки с 777X и финансовые издержки представляют собой вызов для прибыльности бизнеса Boeing. Адресация вопросов качества в своих производственных мощностях является критически важной для Boeing, чтобы восстановить свою репутацию и стимулировать продажи.

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