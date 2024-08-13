Boeing добился редких продаж, несмотря на проблемы с безопасностью

В разгар борьбы авиационный производитель сообщил, что в июле получил заказы на 72 новых самолета, по сравнению с 59, о которых сообщил Airbus. Большинство заказов поступили от лизинговых компаний aircraft для Boeing 737 Max, многие из которых были связаны с авиационной выставкой в Фарнборо в июле, где традиционно заключаются сделки на коммерческие самолеты.

Однако это всего лишь относительное падение для американского производителя самолетов по сравнению с его собственными показателями прошлого года.

Заказы Boeing резко сократились после инцидента с самолетом Alaska Airlines 5 января, когда дверной уплотнитель отвалился от самолета на высоте 16 000 футов, оставив зияющую дыру в боку самолета. Пилоты благополучно приземлили самолет, но инцидент поднял вопросы о безопасности и качестве Boeing, в результате чего были проведены несколько федеральных расследований и слушания перед разгневанными чиновниками, а также введены ограничения на производство Федеральным управлением гражданской авиации.

Заказы в июле увеличили общее количество заказов на коммерческие самолеты за год до 228. После отмены заказов Boeing получил только 186 чистых заказов за первые семь месяцев года. Это меньше половины от 579 заказов в первые семь месяцев 2023 года и отстает от 386 заказов и 367 чистых заказов, которые Airbus сообщил на данный момент в этом году.

Во вторник Boeing также сообщил, что в июле поставил 43 самолета клиентам, столько же, сколько в июле 2023 года, и немного меньше, чем 44 самолета, поставленные в июне. Однако поставки сократились на 29% в этом году по сравнению с 2023 годом, составив всего 218 коммерческих самолетов. Airbus поставил 400 самолетов за первые семь месяцев этого года.

Поставки являются критически важными для попытки Boeing вернуться к прибыльности впервые с 2019 года, так как компания получает оплату в основном после поставки самолета.

С 2019 года Boeing потерял $33 миллиарда - астрономическую сумму, которая подчеркивает, насколько компания упала со времен, когда ее операции были синонимом американского качества.

Несмотря на 72 новых заказа в июле, бизнес Boeing существенно сократился из-за последствий инцидента 5 января. Производитель самолетов смог получить только 186 чистых заказов за первые семь месяцев года, что существенно меньше, чем в предыдущие годы.

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