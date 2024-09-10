- BMW значительно снижает прогноз прибыли - проблема с отзывом по поводу тормозов

Производитель автомобилей BMW скорректировал свои прогнозы продаж и доходов на текущий год из-за отзывов автомобилей и приостановок поставок из-за проблем с тормозными системами Continental и плохих продаж в Китае. Компания ожидает, что прибыль до налогообложения снизится не менее чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Более 1,5 миллиона автомобилей по всему миру затронуты проблемами с тормозными системами, около 150 000 из них в Германии. Примерно 3-5% поставленных деталей бракованные, что требует проверки всех деталей.

Технические сбои в некоторых случаях делают антиблокировочную систему тормозов (ABS) и систему динамической стабилизации (DSC) неработоспособными, но водитель все еще может тормозить. Водителям рекомендуется как можно скорее посетить сервисный центр BMW или Mini.

Обновления программного обеспечения могут быть установлены удаленно ("по воздуху"), если это необходимо. Ремонты, связанные с заменой компонентов, могут занять до четырех часов. Автомобили без диагностического программного обеспечения будут отозваны для установки.

Проблемы приводят к высоким расходам на гарантию в миллионах в текущем квартале. Задержка в поставке 320 000 автомобилей, еще не переданных клиентам, приводит к задержкам продаж по всему миру во второй половине года.

Бизнес в Китае остается вялым. BMW был более оптимистичен в отношении рынка, чем его конкуренты. Несмотря на меры поддержки правительства, сохраняется неопределенность потребителей.

В результате совет директоров BMW пересмотрел свой годовой прогноз. Теперь вместо небольшого роста предсказывается небольшое снижение поставок клиентам по сравнению с предыдущим годом. Маржа EBIT в сегменте автомобилей теперь прогнозируется на уровне 6-7% - ранее BMW стремился к 8-10%. Чистая прибыль до налогообложения ожидается значительно ниже, чем в предыдущем году. В предыдущем году BMW продал 2,55 миллиона автомобилей, добился маржи EBIT в 9,8% в своем основном бизнесе и получил чистую прибыль до налогообложения в размере 17,1 миллиарда евро.

Континенталь, поставщик, производит интегрированную тормозную систему для BMW, которую частично заменяют. Характеристики электронного компонента могут быть ухудшены, но эффективность торможения остается выше установленных законом стандартов. Continental создал резервы в диапазоне средних двухзначных миллионов евро и считает, что этого будет достаточно для случаев гарантии. BMW объявил о своем намерении потребовать компенсацию.

После предупреждения о прибыли акции BMW упали почти на 8% днем, в то время как акции Continental снизились на 7%. Другие акции автомобильной промышленности также снизились.

Немецкая автомобильная промышленность в настоящее время переживает кризис. Помимо локальных вызовов, есть бремя трансформации, слабый спрос на крупнейшем одиночном рынке, Китае, и снижение спроса на электромобили в Европе, где компании сделали большие инвестиции. Лидер немецкой промышленности VW не исключает закрытие заводов и сокращение рабочих мест в Германии. Continental, один из крупнейших поставщиков, планирует сократить тысячи рабочих мест, ZF также значительно сокращает рабочую силу, и даже лидер отрасли Bosch вынужден сокращать расходы.

BMW объявил о отзыве затронутых автомобилей из-за проблем с тормозной системой, чтобы установить необходимые обновления программного обеспечения или заменить неисправные компоненты. Отзыв автомобилей и приостановка поставок являются значительными факторами, способствующими скорректированным прогнозам продаж и доходов BMW, что приводит к ожидаемому снижению прибыли до налогообложения не менее чем на 10%.

Финансовые последствия отзывов автомобилей очевидны в текущем квартале BMW, с высокими расходами на гарантию из-за проблем и миллионами евро, потраченными на ремонт.

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