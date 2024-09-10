Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиОтзыв

BMW значительно снижает прогноз прибыли - проблема с отзывом по поводу тормозов

Бизнес BMW в Китае работает хуже, чем ожидалось, и проблема с неисправными тормозами в 1,5 миллиона автомобилей отрицательно влияет на их финансовый год.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут

- BMW значительно снижает прогноз прибыли - проблема с отзывом по поводу тормозов

Производитель автомобилей BMW скорректировал свои прогнозы продаж и доходов на текущий год из-за отзывов автомобилей и приостановок поставок из-за проблем с тормозными системами Continental и плохих продаж в Китае. Компания ожидает, что прибыль до налогообложения снизится не менее чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Более 1,5 миллиона автомобилей по всему миру затронуты проблемами с тормозными системами, около 150 000 из них в Германии. Примерно 3-5% поставленных деталей бракованные, что требует проверки всех деталей.

Технические сбои в некоторых случаях делают антиблокировочную систему тормозов (ABS) и систему динамической стабилизации (DSC) неработоспособными, но водитель все еще может тормозить. Водителям рекомендуется как можно скорее посетить сервисный центр BMW или Mini.

Обновления программного обеспечения могут быть установлены удаленно ("по воздуху"), если это необходимо. Ремонты, связанные с заменой компонентов, могут занять до четырех часов. Автомобили без диагностического программного обеспечения будут отозваны для установки.

Проблемы приводят к высоким расходам на гарантию в миллионах в текущем квартале. Задержка в поставке 320 000 автомобилей, еще не переданных клиентам, приводит к задержкам продаж по всему миру во второй половине года.

Бизнес в Китае остается вялым. BMW был более оптимистичен в отношении рынка, чем его конкуренты. Несмотря на меры поддержки правительства, сохраняется неопределенность потребителей.

В результате совет директоров BMW пересмотрел свой годовой прогноз. Теперь вместо небольшого роста предсказывается небольшое снижение поставок клиентам по сравнению с предыдущим годом. Маржа EBIT в сегменте автомобилей теперь прогнозируется на уровне 6-7% - ранее BMW стремился к 8-10%. Чистая прибыль до налогообложения ожидается значительно ниже, чем в предыдущем году. В предыдущем году BMW продал 2,55 миллиона автомобилей, добился маржи EBIT в 9,8% в своем основном бизнесе и получил чистую прибыль до налогообложения в размере 17,1 миллиарда евро.

Континенталь, поставщик, производит интегрированную тормозную систему для BMW, которую частично заменяют. Характеристики электронного компонента могут быть ухудшены, но эффективность торможения остается выше установленных законом стандартов. Continental создал резервы в диапазоне средних двухзначных миллионов евро и считает, что этого будет достаточно для случаев гарантии. BMW объявил о своем намерении потребовать компенсацию.

После предупреждения о прибыли акции BMW упали почти на 8% днем, в то время как акции Continental снизились на 7%. Другие акции автомобильной промышленности также снизились.

Немецкая автомобильная промышленность в настоящее время переживает кризис. Помимо локальных вызовов, есть бремя трансформации, слабый спрос на крупнейшем одиночном рынке, Китае, и снижение спроса на электромобили в Европе, где компании сделали большие инвестиции. Лидер немецкой промышленности VW не исключает закрытие заводов и сокращение рабочих мест в Германии. Continental, один из крупнейших поставщиков, планирует сократить тысячи рабочих мест, ZF также значительно сокращает рабочую силу, и даже лидер отрасли Bosch вынужден сокращать расходы.

BMW объявил о отзыве затронутых автомобилей из-за проблем с тормозной системой, чтобы установить необходимые обновления программного обеспечения или заменить неисправные компоненты. Отзыв автомобилей и приостановка поставок являются значительными факторами, способствующими скорректированным прогнозам продаж и доходов BMW, что приводит к ожидаемому снижению прибыли до налогообложения не менее чем на 10%.

Финансовые последствия отзывов автомобилей очевидны в текущем квартале BMW, с высокими расходами на гарантию из-за проблем и миллионами евро, потраченными на ремонт.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию
Экономика

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Было несколько случаев временных сбоев в работе кредитных карт.
Экономика

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт В настоящий момент возникли проблемы с оплатой с помощью определенных дебетовых и кредитных карт. Точные детали и масштаб этих проблем пока не до конца ясны. Представитель Германского комитета банковской индустрии сообщает, что предварительное расследование показывает, что

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Коммерцбанк не склонен к принятию итальянской идентичности.
Экономика

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению Ходят упорные слухи уже давно, что UniCredit присматривается к поглощению Commerzbank. Недавно эти слухи переросли в действия, когда итальянский банковский гигант приобрел значительную долю в франкфуртской институции. Теперь Commerzbank спешно пытается отразить эту потенциальную сделку и привлекла влиятельных фигур на свою сторону. По данным осведомленных

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно