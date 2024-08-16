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BMW отзывает более миллиона автомобилей в Китае

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Машины, выпущенные с 2013 по 2017 год, подлежат отзыву
Машины, выпущенные с 2013 по 2017 год, подлежат отзыву

BMW отзывает более миллиона автомобилей в Китае

Японский поставщик Таката устанавливает дефектные подушки безопасности в миллионах автомобилей, в том числе BMW. Китайские власти вынуждают немецкого автопроизводителя запустить масштабный отзыв.

BMW должна отозвать 1,36 миллиона автомобилей в Китае из-за потенциально дефектных подушек безопасности. Государственное управление по регулированию рынка объявило, что автомобили с модернизированными рулевыми колесами могут быть оснащены дефектными подушками безопасности от японского поставщика Таката - они могут взорваться, отправляя осколки, которые могут травмировать пассажиров. Поэтому BMW должна бесплатно заменить пострадавшие подушки безопасности.

Дефектные подушки безопасности Таката были установлены в миллионах автомобилей по всему миру - миллионы автомобилей были отозваны для замены подушек безопасности с 2014 года. Например, Ford отозвал три миллиона автомобилей с подушками безопасности Таката в 2021 году, а BMW отозвала 400 000 автомобилей в США в июле. Таката обанкротилась в 2017 году.

Автомобили BMW, затронутые текущим отзывом в Китае, были произведены с 2003 по 2017 год; 760 000 были импортированы в Китай, а 600 000 были произведены в стране в сотрудничестве с китайским партнером Brilliance Automotive.

BMW в Китае еще не выпустила заявление в момент составления этого отчета. Недавно BMW также отозвала 394 000 автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности Таката. По данным американского управления безопасности дорожного движения (NHTSA), проблема заключается в дефектных воспламенителях подушек безопасности, которые могут взорваться.

Проблемы не ограничиваются подушками безопасности, произведенными Таката. Американское управление безопасности дорожного движения в настоящее время считает воспламенители 51 миллиона подушек безопасности серьезной угрозой безопасности. Это затрагивает 49 миллионов автомобилей от 13 автопроизводителей в США. Согласно предыдущим отчетам, эти подушки безопасности были установлены с 2000 по начало 2018 года. Пострадавшие компании включают General Motors, Ford, Stellantis, Tesla, Toyota и Volkswagen.

BMW находится под давлением, чтобы добиваться отмены Регулирования, которое позволяет использовать подушки безопасности Таката в их автомобилях, учитывая непрекращающиеся опасения по безопасности. Отзыв автомобилей BMW из-за дефектных подушек безопасности Таката является постоянной проблемой, подчеркивающей необходимость более строгих правил безопасности.

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