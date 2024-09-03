- Ближайшие последние этапы восстановления обломков "Верти"

При идеальных климатических условиях настало время извлечь вторую значительную часть затонувшего судна "Верность". Это знаменует собой завершение проекта по подъему судна в проливеGerman Bight. Значительная передняя часть, примерно 49 метров в длину и весящая около 580 метрических тонн, будет поднята могучим Hebo Lift 10, одним из самых мощных плавучих кранов в Европе, в соответствии с инструкциями от Отдела водных путей и судоходства в Бонне (WSV).

Первая задняя часть была извлечена неделю назад. Оба отсека впоследствии будут переправлены в Нидерланды для утилизации. Кроме того, дно моря требует дальнейшего обслуживания, с люками и связанным мусором, подлежащим удалению.

Поиски оставшихся трех пропавших без вести продолжаются в передней части. В прошлую пятницу было обнаружено тело матроса в каюте во время извлечения задней части. Из семи членов экипажа судна "Верность" только двое матросов смогли выжить после столкновения с "Полесьем" 24 октября 2023 года в проливеGerman Bight. К сожалению, капитан скончался ранее.

"Верность" была поднята в проливеGerman Bight, водоеме у северо-западного побережья Германии. После извлечения обеих частей они будут переправлены в Нидерланды для утилизации.

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